Urbas ha firmado un acuerdo con el Ministerio de la Vivienda de Arabia Saudí (MONRAH, Ministry of Municipal and Rural Affairs and Housing) y el Ministerio de Inversiones (MISA, Ministry of Investment) para participar en los proyectos inmobiliarios incluidos en ‘Visión 2030’, programa gubernamental que prevé desarrollar 75.000 viviendas adicionales hasta 2030 y alcanzar el objetivo del 70% de las viviendas en propiedad.