PharmaMar ha anunciado este viernes los cinco estudios que serán presentados en el marco Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón 2023 organizado por la IASLC sobre su compuesto Zepzelca (lurbinectedina).

Entre los estudios más destacados que se harán públicos está 'Efficacy of Platinum after Lurbinectedin + DOX or Topotecan/CAV in Sensitive Relapsed SCLC Patients in the ATLANTIS Trial'. Los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) recidivante sensible al platino que recibieron una nueva dosis de platino inmediatamente después de lurbinectedina + doxorrubicina mostraron una mayor supervivencia en comparación con los que la recibieron después de topotecán/CAV, lo que sugiere que la administración de lurbinectedina como segunda línea a pacientes con CPCP recidivante sensible al platino no afecta a la eficacia de la nueva dosis de platino posterior, y podría prolongar el intervalo libre de platino y mejorar la supervivencia de los pacientes, ha adelantado PharmaMar en un comunicado.

También se presentará un estudio titulado 'Efficacy of Platinum Given after Lurbinectedin in Sensitive Relapsed SCLC Patients'. Sus resultados sugieren que la lurbinectedina puede prolongar eficazmente el intervalo libre de platino, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de seguir con el tratamiento basado en platino, lo que conduce a una mejora de los resultados.

Como parte de la conclusión de estos dos estudios, el Dr. Ali Zeaiter, vicepresidente y director de Desarrollo Clínico de PharmaMar, comenta: "El efecto de la reintroducción de platino tras la administración de lurbinectedina como monoterapia o en combinación con doxorrubicina es similar al descrito anteriormente con la reintroducción de platino como tratamiento de segunda línea en pacientes sensibles al platino. Esto respalda que lurbinectedina es una opción de tratamiento de segunda línea alternativa a la reintroducción con platino para pacientes con CPCP recidivante sensible al platino".

Asimismo, PharmaMar presentará los estudios titulados 'Effectiveness and Safety Profile of Lurbinectedin in Second-Line Small Cell Lung Cancer: A Real-world Study' y 'Real-world Safety and Dosing of Lurbinectedin-Treated Patients with Small Cell Lung Cancer: Jazz EMERGE 402 Preliminary Analysis'. En el primero, los resultados de seguridad y eficacia de lurbinectedina en el CPCP en el real world recidivante fueron, en general, coherentes con los observados en el ensayo de Fase II. Adicionalmente, las tasas de neutropenia, trombocitopenia, anemia y neutropenia febril tendieron a ser inferiores a las observadas en el ensayo clínico.

En el segundo de estos dos, se continúa reclutando a una población más amplia de pacientes con CPCP que el ensayo clínico de fase II que respaldó la aprobación de la FDA. El perfil de seguridad de lurbinectedina en el mundo real en este análisis fue en general coherente con los notificados en el ensayo colectivo, sin nuevas señales de seguridad. El uso profiláctico de G-CSF probablemente contribuyó a las bajas tasas de neutropenia notificadas.