PharmaMar ha anunciado este miércoles que presentará nuevos datos sobre lurbinectedina en cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que se celebra en Madrid del 20 al 24 de octubre.

Entre los estudios más destacados habrá una presentación oral del doctor Antonio Calles, donde, por primera vez, se presentan datos finales del ensayo LUPPER de lurbinectedina en combinación con inmunoterapia en segunda línea de CPCP. Según ha informado la biotecnológica, el abstract llamado 'Lurbinectedin (LUR) in combination with pembrolizumab (PBL) in relapsed small cell lung cancer (SCLC): the phase 1/2 LUPER study' concluye que la combinación de lurbinectedina y pembrolizumab es un tratamiento de segunda línea eficaz para el CPCP en pacientes que no recibieron inmunoterapia previa, logrando en algunos casos respuestas profundas y duraderas, con un perfil de seguridad manejable y sin nuevas señales de toxicidad emergentes al combinar los dos fármacos.

El doctor Antonio Calles, médico especialista en Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), que ha liderado el estudio, comenta que “la combinación representa una oportunidad para aquellos pacientes con cáncer microcítico de pulmón metastásico que no pudieron ser tratados con inmunoterapia en primera línea. El tratamiento logró una tasa de respuestas confirmada del 46,4%, incluidas respuestas profundas y duraderas que sobrepasaron el año en algunos pacientes. La mediana de la supervivencia libre de progresión (SLP) fue significativamente más larga para los pacientes sensibles al platino en comparación con los pacientes resistentes al platino, con una SLP de 10 versus 3 meses, respectivamente. En la actualidad, el único tratamiento aprobado para esta indicación en las últimas dos décadas tiene una tasa de respuestas de sólo el 20% y una SLP de 4 meses, además de una toxicidad muy significativa. Por otro lado, no se observaron efectos secundarios inesperados y se pudo combinar de forma segura y a dosis completas ambos fármacos”.

El doctor Ali Zeaiter, vicepresidente y director de desarrollo clínico de PharmaMar, se ha mostrado satisfecho con estos resultados. "Nos complace presentar nuevos datos sobre la combinación de lurbinectedina con inmunoterapia. Creemos que estos datos, con las mejoras sugeridas en los resultados de los pacientes, confirman una vez más que lurbinectedina es una opción de tratamiento importante para el CPCP recidivante y apoyan la investigación adicional de la combinación de lurbinectedina con inmunoterapia".

Además de la presentación anterior, el abstract titulado 'A randomised, multicenter phase-III study comparing doxorubicin (dox) alone versus dox with trabectedin (trab) followed by trab in non-progressive patients (pts) as first-line therapy, in pts with metastatic or unresectable leiomyosarcoma (LMS): Final results of the LMS-04 study' presentará los datos finales de supervivencia global (OS overall survival) de la combinación de doxorrubicina y trabectedina. Esta combinación obtuvo un beneficio clínicamente significativo frente a doxorrubicina, 33,1 meses frente a 23,8 meses, ha informado PharmaMar. Estos datos confirman que esta es la primera combinación de fármacos que es capaz de demostrar beneficio tanto en SLP como en OS en un ensayo fase III en primera línea de tratamiento en leiomiosarcomas metastásicos. Estos datos "apoyan aún más la justificación de estudiar también lurbinectedina en sarcoma", ha remarcado la compañía.

La doctora Patricia Pautier, del Institut Gustave Roussy en Villejuif (París), comenta que “los resultados finales fueron positivos, con una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) mejorada estadísticamente de 6,2 meses con doxorrubicina sola, a 12,2 meses con la combinación”