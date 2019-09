Pearson se desploma tras rebajar sus perspectivas de beneficios para el año

La compañía británica cae un 18%

La compañía británica de servicios educativos Pearson se ha desplomado un 14% en bolsa tras anunciar que espera que sus beneficios de todo el año se sitúen en la parte inferior de su 'guidance' debido a la debilidad, superior a lo previsto, en su negocio de software para cursos de educación superior en Estados Unidos.

Pearson, ex editor de la revista 'The Economist' y del periódico 'Financial Times', había pronosticado una ganancia operativa ajustada de 590-640 millones de libras (729-790 millones de dólares).

El proveedor de libros de texto y material didáctico se ha visto afectado en los últimos años por los cambios en el mercado estadounidense, ya que los estudiantes han tratado de ahorrar dinero comprando libros de segunda mano, impactando en sus ventas y ganancias.

El grupo dijo que aún esperaba que los ingresos globales se estabilicen este año.

Para los primeros nueve meses del año, Pearson prevé que los ingresos subyacentes se mantengan prácticamente estables, con un aumento del 5% en los mercados principales, un 3% en los mercados en crecimiento y un 3% en Norteamérica.

La compañía espera que los ingresos en el negocio de los programas de estudio de educación superior en Estados Unidos bajen alrededor de un 10% en los próximos nueve meses y que disminuyan entre un 8% y un 12% en el año, lo que es más débil que lo que se había previsto originalmente, con una caída de entre un 0% y un 5%.