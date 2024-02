Oryzon ha anunciado hoy que la compañía realizará múltiples actividades corporativas en eventos internacionales durante los meses de febrero y marzo. Destaca su presencia en el Keystone Symposia Epigenetic Mechanisms and Cancer Treatment; el Bio-Neuroscience; el 17º Annual European Life Sciences CEO Forum y el BIO-Europe Spring 2024.

Una de las diversas actividades corporativas es su participación en el Keystone Symposia Epigenetic Mechanisms and Cancer Treatment, que tendrá lugar del 4 al 7 de febrero en hotel Eldorado Hotel & Spa en Santa Fe (EEUU).

La Dra. Tamara Maes, presidenta del Consejo Científico Asesor de Oryzon, dará una presentación titulada “Identifying an Effective Team: Optimizing Combo Treatments With the LSD1 Inhibitor Iadademstat for Oncological Indications” el día 7 de febrero.

Asimismo, la empresa también ha sido invitada a participar en la conferencia Bio-Neuroscience, que tendrá lugar en el Rosarium en Amsterdam (Holanda) del 14 al 15 de febrero, donde la compañía dará una presentación corporativa sobre su programa en SNC.

Aprovechando el 17º Annual European Life Sciences CEO Forum, que tendrá lugar en el hotel Hilton Zurich Airport Hotel en Zurich (Suiza) del 28 al 29 de febrero. La empresa realizará una presentación corporativa y participará en el panel titulado “Neuro Advances Panel: Highlighting the Main Opportunities”, Oryzon realizará otra actividad corporativa.

Por otro lado, asistirá a la conferencia BIO-Europe Spring 2024, que tendrá lugar del 18 al 20 de marzo en el CCIB de Barcelona, donde la compañía mantendrá reuniones con compañías farmacéuticas e inversores globales.