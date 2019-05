Orcel sobre el Santander: "No soy una persona que deja ir las cosas"

Tras el fiasco del fichaje de Andrea Orcel como consejero delegado del Banco Santander, el banquero italiano procedente de UBS ha hablado en una entrevista concedida al periódico británico Financial Times y ha destacado que es una persona "que no deja ir las cosas, sobre todo cuando pienso que no es lo correcto". Por ello, ha puesto el asunto en manos de profesionales.