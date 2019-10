OPINIÓN | Los accionistas de DIA lo tienen crudo: el juicio depende de la CNMV

El Supremo declara a la Audiencia Nacional competente para investigar la OPA

El Tribunal Supremo ha decidido que la Audiencia Nacional es competente para investigar las prácticas de Letterone, el holding de Mikhail Fridman, para la toma de control de DIA. Esta noticia ha generado esperanzas en muchos antiguos accionistas de que, en algún momento, podrán recuperar parte de las enormes pérdidas sufridas en la empresa de supermercados. Pero no hay que ser demasiado optimistas: todo queda en manos de la CNMV, que es la que ha tolerado dichas prácticas.

Según la información publicada en 'El Confidencial', los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo aseguran que "cabe sospechar que se haya podido producir perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia (los accionistas y trabajadores de DIA)". Este perjuicio, según la denuncia que da pie a la investigación, se deriva de la "elevada tensión financiera [mantenida por Letterone] con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía".

Bolsamanía ya criticó en su día la tolerancia de la policía del mercado en toda la toma de control de DIA, incluyendo el famoso tuit de Ana Botín que anunciaba su refinanciación. La actuación de la CNMV fue clave para que Fridman se llevara el gato al agua. "El folleto de la opa de Fridman decía dos cosas: que el precio de 0,67 euros no era equitativo y que no iba a renunciar al umbral de aceptación del 35,5% del capital. Al final, Albella acabó diciendo que era un precio equitativo y no puso pegas a que no hubiera un umbral mínimo", según un prestigioso bufete de abogados.

En efecto, ante la baja aceptación de su oferta inicial, eliminó la condición de que acudiera ese 35,5%, para lo cual necesitaba que Sebastián Albella le exceptuara de lanzar una OPA por el 100%, cosa que hizo. Esa excepción requiere que la oferta tenga un precio equitativo, que en el caso de DIA habría sido de 3,73 euros. Pero, de nuevo, Albella permitió otra excepción legal, la de empresa en dificultades, y aceptó un informe encargado por Fridman que decía que DIA valía cero.

Con todo esto, la CNMV "puso la alfombra roja para poder quedarse con DIA a 0,67, ya que los accionistas se quedaban sin otra opción que acudir a la opa", según otro de los despachos consultados. Por tanto, hay varias decisiones del supervisor que parecen recurribles ante los tribunales.

LA CNMV NO VA A DISPARAR CONTRA SÍ MISMA

Sin embargo, lo primero que ha hecho el Fiscal de la Audiencia Nacional es pedir un informe pericial a la CNMV ante la complejidad del caso. Y, como parece evidente, el supervisor no va a criticar en un informe su propia actuación, como ya ha demostrado con su informe -que nadie había solicitado, por cierto- sobre el Banco Popular.

En consecuencia, los antiguos accionistas de DIA lo tienen bastante complicado para que les den la razón. Por otro lado, la denuncia no incide sobre la actuación de la CNMV, sino sobre una supuesta conspiración para hacer caer a DIA en bolsa: "actuar de forma coordinada y concertada mediante un entramado societario criminal, en cuya cabeza se encuentra el mismo dirigente, con el fin de: generar una situación de conflicto, provocar situaciones de bloqueo y a su vez de iliquidez a corto plazo en la compañía, con el fin de bajar la cotización de las acciones de la compañía y lanzar una oferta de compra de la compañía depreciada".

Esto recuerda mucho a la pieza abierta en la Audiencia contra Saracho que le acusa de hundir el valor, en ese caso para vender el banco, no para comprarlo. Y aparte de que tienen dudosa base, lo que es muy difícil es demostrarlo. Y, desde luego, la CNMV tampoco va a ayudar porque implicaría reconocer que no detectó esas irregularidades.