"La Unión Europea es un lugar más atractivo para iniciar un negocio que el Reino Unido". Así de rotundo se ha mostrado Brad Smith, presidente de Microsoft en una entrevista concedida a la cadena británica 'BBC'. Estas declaraciones se producen tan solo un día después de que la Autoridad de los Mercados y la Competencia (CMA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido anunciase su veto al acuerdo del gigante de Redmond para adquirir a la desarrolladora de videojuegos Activision Blizzard King por 69.000 millones de dólares, alegando que la operación podría "alterar el futuro del mercado de rápido crecimiento de juegos en la nube".

El directivo de Microsoft también ha sugerido que la firma se va a plantear reducir la inversión que tiene en el país británico y va a centrar sus esfuerzos en países más interesantes y más agradables a la hora de invertir y desarrollar.

"Las inversiones irán a lugares en el que te sientas seguro, y no donde pierdes esa confianza. Teníamos la esperanza de que UK construyera una estructura más segura y flexible para invertir, pero parece que no es el caso. La Unión Europea es más atractiva", ha señalado Smith.

El presidente de la compañía considera que la decisión adoptada por el regulador británico también es "mala para Gran Bretaña", ya que si quiere ser un país donde la tecnología prospere y se cree, entonces "se debe analizar detenidamente el papel de la CMA y la estructura reguladora".

La decisión final de la CMA contraria a la transacción llega después, según indicó el regulador, de comprobar que las soluciones propuestas por Microsoft "no resuelven eficazmente los problemas del sector del juego en la nube". En este sentido, el regulador ha señalado que la propuesta de Microsoft no cubría suficientemente los diferentes modelos de negocio de los servicios de juego en la nube, además de no estar "suficientemente abierta" a proveedores que desearan ofrecer versiones de juegos en sistemas operativos de PC distintos de Windows.

En este sentido, el presidente de Microsoft ha respondido que "la decisión de la CMA no ayuda. Es extremadamente decepcionante e incluso frustrante porque hace sólo dos semanas creímos que habíamos respondido cada pregunta que la CMA puso sobre nosotros. De hecho les dijimos que si tenían cualquier pregunta o cuestión, por favor que les hiciéramos saber. Y ellos se callaron, no comunicaron nada".

Microsoft también se enfrenta al escrutinio de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En diciembre de 2022, el regulador estadounidense interpuso una demanda para bloquear la compra de Activision Blizzard por Microsoft al entender que incurría en prácticas monopolísticas.