Meliá Hotels International sigue expandiendo su visión renovada de la hotelería de lujo en Milán. Con el exitoso ME Milán y al Palazzo Cordusio, la hotelera instalará en 2024 su marca The Meliá Collection junto al Duomo de Milán.

Tras la estela de éxito del ME by Meliá y a punto de ver la luz uno de los hoteles más esperados de esta temporada, como es el Palazzo Cordusio, de Gran Meliá, la compañía hotelera española anuncia ahora un nuevo proyecto de su joven marca The Meliá Collection, que se convertirá en el quinto hotel del grupo en esta ciudad.

"Situado a 400 metros de la plaza del Duomo, símbolo indiscutible de Milán, y concretamente en la Via Cardinal Federico, el hotel será el punto de partida ideal para descubrir esta metrópoli vibrante y cosmopolita, inspirándose en el propio estilo, la elegancia y la creatividad inconfundible de la ciudad", ha explicado la empresa en un comunicado.

The Meliá Collection está formada por una selección exclusiva de hoteles influidos y enraizados en su propio destino, que definen la personalidad única de cada uno de ellos. Por ello, el nuevo proyecto de la marca ocupará un antiguo edificio del centro de Milán que será íntegramente reformado con la elegancia y el diseño característico de esta gran urbe.

En sus 31 apartamentos, "lo convencional no existe", según la hotelera. De estilo contemporáneo y con finos detalles y acabados, los apartamentos se dividen en tres espacios diferenciados: el dormitorio, el baño y la sala de estar con cocina. Con un exquisito diseño de interiores de líneas sobrias y materiales nobles, el proyecto pretende potenciar la experiencia del cliente hasta un nivel inesperado. Además, el hotel contará con gimnasio, bar y restaurante a la carta.

La incorporación de este hotel refuerza la presencia de Meliá Hotels International en una de las ciudades más importantes de Europa y manifiesta su compromiso de crecimiento en Italia.

El grupo cuenta con tres hoteles más en Milán: el carismático y recién renovado Meliá Milano, el informal y cosmopolita INNSiDE Milano Torre Galfa y el icono de lujo lifestyle ME Milano. A ellos, se sumará este otoño el Palazzo Cordusio, miembro de la exclusiva familia Gran Meliá, que estará ubicado en uno de los edificios renacentistas más conocidos de la ciudad, en la plaza Cordusio.

"El hotel pretende seguir la estela de éxito del Gran Meliá Villa Agrippina en Roma que, con su inauguración hace 10 años, inició el camino de la expansión en el segmento de lujo de la compañía en Italia", ha señalado la compañía.

Por otro lado, The Meliá Collection se estrenó hace solo un año en Italia con el excepcional Tenuta di Artimino, una antigua finca de los Medici que ofrece una experiencia única en la campiña toscana. Actualmente, la marca aglutina algunos de los hoteles más singulares del portfolio de la compañía, como el Meliá Serengeti Lodge (Tanzania), la Hacienda del Conde (Tenerife), el Hotel Villa Marquis (París, Francia) o el Meliá Desert Palm (Dubai, Emiratos Árabes), entre otros.​