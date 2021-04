Las aerolíneas no acaban de emprender el vuelo y el horizonte sigue estando lleno de nubarrones. Así lo aseguran los estrategas de Bank of America (BofA), que hablan de malas perspectivas para el sector debido a la lentitud del despliegue de las vacunas contra el Covid-19 a nivel mundial, las largas cuarentenas que se exigen a los turistas, las restricciones a los viajes y las nuevas cepas del virus. "Limitarán la recuperación del tráfico aéreo", advierten.

Y es que, aunque constatan una recuperación de los vuelos nacionales, lo cierto es que los viajes internacionales "siguen muy deprimidos a nivel mundial". "El transporte aéreo internacional está muerto, pero el nacional se recupera", dice la entidad estadounidense en su último informe sobre las aerolíneas. Tal y como explica, "los factores de carga de los pasajeros nacionales en el sector aéreo han aumentado en los últimos meses, ya que las compañías aéreas han empezado a llenar los aviones con más regularidad".

Sin embargo, "los viajes internacionales siguen estando muy deprimidos en general y el volumen de pasajeros sigue disminuyendo en un 85%-90% de media, mostrando pocos signos de mejora". Y es que, remarca BofA, la mayoría de las principales economías del mundo se enfrentan a "severas restricciones de cuarentena de hasta dos semanas" para los viajeros que llegan desde el extranjero, lo que "supone un importante factor de limitación de los viajes internacionales".

Y aunque el cumplimiento de las normas también varía, ya que "en algunos casos las restricciones de cuarentena se aplican por sí mismas y en otros los gobiernos las vigilan estrechamente", no se puede olvidar que países como Japón, India, Corea del Sur o Vietnam "permanecen completamente cerrados al turismo extranjero". Por eso, afirman los expertos del banco, "no es de extrañar que Asia sea la región con la puntuación más baja en cuanto a viajes aéreos internacionales".

Todo esto, ¿a dónde conduce? Pues a una situación cada vez más complicada para el sector, que se enfrenta a graves problemas ante la lenta implantación de la vacuna para lograr la inmunidad de rebaño (se consigue cuando al menos el 70% de la población está vacunada). Eso está creando "algunos riesgos a la baja para las aerolíneas en el segundo semestre de 2021 e incluso en 2022", dice BofA.

"Aunque los viajes aéreos van a seguir recuperándose, existen algunos riesgos a la baja", sobre todo "teniendo en cuenta la desigual recuperación de la demanda de combustible" en el sector, apuntan los estrategas del banco. Como explican, los precios del combustible para aviones se han recuperado en todo el mundo con el aumento de los precios del crudo, y "los futuros apuntan a una normalización constante". Sin embargo, "los precios al contado del combustible de aviación en la Costa del Golfo de EEUU siguen siendo muy bajos y las perspectivas son aún oscuras".

La razón de esto es clara: muchos datos apuntan que las campañas de vacunación en Europa no alcanzarán el 75% de la población hasta casi el cuarto trimestre de este año. Además, las principales economías de Asia, como Japón, Australia o India, aún no han impulsado sus esfuerzos de vacunación y probablemente no alcanzarán la inmunidad de rebaño hasta 2022. Mientras tanto, dice BofA, "las nuevas cepas del virus podrían complicar la reapertura de las fronteras internacionales, lo que sugiere que la recuperación de la demanda de las aerolíneas podría ir por detrás".

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y VIAJES NACIONALES

Sin embargo, pese a las "pésimas perspectivas" que hay para los viajes aéreos internacionales, el banco estadounidense recuerda que "el transporte aéreo de mercancías se ha recuperado con fuerza" gracias a la fuerte demanda de bienes impulsada por el amplio apoyo fiscal y monetario mundial. Además, "el tráfico aéreo en algunos países se está recuperando mucho más rápidamente que en otros, impulsado por un rápido retorno de los viajes nacionales".

"En nuestra opinión, el ritmo de repunte de los viajes aéreos en EEUU está ligado en parte al éxito de la campaña de vacunación y a los esfuerzos del sector aéreo por aplacar las preocupaciones de seguridad". Se refiere a que el número de pasajeros estadounidenses registrado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se ha duplicado desde enero y ahora es de unos 1,4 millones al día, es decir, un 40% menos que los niveles anteriores a la pandemia, cuando era de 2,3 millones al día (media de 2019).

Por el contrario, el número de vuelos sigue disminuyendo un 60% interanual en la Europa de la OCDE, mientras que en el otro extremo, los cielos nacionales de China están abiertos aunque el país esté cerrado a los viajeros internacionales.