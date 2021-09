El asediado promotor chino Everrgrande ha dejado pasar la fecha de vencimiento clave de la deuda de 83 millones de dólares sobre sus bonos -23 de septiembre- sin pronunciarse sobre si liquidará o no dicha cantidad, generando de nuevo nerviosismo en los mercados. Las acciones de la empresa que cotizan en el Hang Seng de Hong Kong ceden un 7%.

El pago de intereses que debía realizarse el jueves ascendía a 83 millones de dólares. Se trata de un bono de 2.000 millones de dólares que vence en marzo de 2022. Los bonos en dólares suelen estar en manos de inversores extranjeros.

Hasta el viernes por la mañana, en horario asiático, la empresa no había hecho ningún anuncio, ni ninguna presentación en la bolsa de Hong Kong, dejando a los inversores en el limbo, informa 'CNBC'. Con todo, la empresa no entrará técnicamente en impago a menos que no satisfaga su deuda en un plazo de 30 días.

El rendimiento de este bono se ha disparado a más del 560%, desde poco más del 10% a principios de año, según Refinitiv Eikon. Los rendimientos de los bonos y los precios se mueven en direcciones opuestas.

Estas noticias suceden a las del miércoles, cuando la empresa anunció que su mayor filial pagaría un cupón de bonos en yuanes. El presidente de Evergrande, Hui Ka Yan, declaró también que la compañía se está esforzando para garantizar la entrega de propiedades y seguir con sus proyectos, las subidas de ayer fueron de hasta un 30%, aunque se recortaron al 10% al cierre.