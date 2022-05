Los valores medianos y pequeños (mid-small caps) son una de las opciones favoritas de los expertos de JP Morgan. El banco estadounidense explica que su cartera modelo compuesta por este tipo de títulos ha subido 1.100 puntos básicos frente a su índice de referencia MSCI Europe Small Cap en lo que va de año, y lo ha hecho mientras el contexto general se ha ido deteriorando.

"Dada nuestra opinión de que el conflicto entre Rusia y Ucrania representaba un riesgo mucho mayor para la economía mundial de lo que el mercado en general parecía valorar (...), tomamos la decisión de exponernos a la parte del universo pyme que está más protegida de un posible aumento de la presión sobre los márgenes. Nuestras predicciones parecen estar cumpliéndose", explican desde el banco.

JP Morgan se volvió más cauteloso sobre la situación del mercado a comienzos del pasado mes de marzo. Sin embargo, la entidad valoró que no todo era malo, por lo que su decisión fue no adoptar una posición totalmente defensiva, sino exponerse a esas pymes arriba mencionadas, con preferencia por los sectores de Energía, Materiales, Value y compañías con Alto Margen.

"Nos mantenemos firmes en nuestras opiniones. Sobreponderamos el sector del ocio, ya que nuestras comprobaciones apuntan a una fuerte temporada de verano, con consumidores que tienen el dinero y la voluntad de gastarlo y con reservas que ya están por encima de los niveles anteriores a la crisis, y añadimos cuatro valores a nuestra cartera modelo 'Small-Mid Strategy': Jet2, la española NH Hotels, On The Beach y Voyageurs du Monde", indica.

LOS MEDIANOS FAVORITOS DE BERENBERG

Berenberg también ha publicado un informe en el que hace balance de su cartera de valores de mediana capitalización y, frente a JP Morgan, señala que los principales integrantes de ésta han tenido un rendimiento peor en lo que llevamos de año, de 124 puntos básicos comparado con el MSCI Europe Mid Cap y de 484 puntos frente al Stoxx Eruope 600. Eso sí, ha precisado que, desde 2019, el rendimiento superior ha sido de 2.796 puntos básicos y 2.732 puntos básicos, respectivamente.

Dada esta circunstancias, los expertos alemanes han optado por refrescar su lista, eliminando a Beneteau, la española Ence, Esker y Fastned, y sustituyéndolas por Kinépolis, Korian, ID Logistics e Interpump. Estas últimas se unen a Barco y flatexDegiro y completan la lista de las seis empresas medianas favoritas de Berenberg en Europa.