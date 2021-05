Los analistas de JP Morgan han aumentado la valoración de Banco Sabadell hasta 0,45 euros por acción desde 0,40 euros y han reiterado su consejo de neutral sobre el valor. De manera similar, han aumentado la valoración de Banco Santander hasta 3,30 euros por acción desde 3,10 euros, con el mismo consejo de neutral.

En ambos casos, la valoración del banco estadounidense se sitúa por debajo del precio de mercado de ambas entidades, ya que Santander cotiza ligeramente por encima de los 3,30 euros y Sabadell cotiza en 0,67 euros.

Sabadell es el valor más alcista del Ibex 35 en lo que va de año, con una revalorización del 95%. Sus acciones han logrado cerrar "el hueco bajista semanal de marzo de 2020", en los 0,67 euros, según destaca JM. Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El hecho de haber cerrado el hueco bajista, independientemente de las correcciones (fases de reacción) que se pueden producir en el corto plazo, es una clara señal de fortaleza del valor. Ahora el hueco ya no es nada, este forma parte de la historia", argumenta este experto.

"El problema en el corto plazo", añade, "es que el título presenta una importante resistencia un poco más arriba, en el entorno de los 0,73 euros: la directriz bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde principios de 2018. Tras un 'rally' del 50% en las últimas tres semanas y con la directriz bajista a la vuelta de la esquina, conviene ser cautos".

En su opinión, "todo sigue siendo un claro mantener, pero abrir largos en este momento (posiciones alcistas) es llegar muy tarde al mercado y no tiene mucho sentido. Lo que no quiere decir que no pueda subir más en el corto plazo", concluye.

En el caso de Santander, ha dado una "nueva demostración de fuerza al conseguir perforar la resistencia de los 3,339 euros, máximos anuales. El banco acumula unas ganancias del 22% en las últimas semanas y parece que podría continuar con su escalada alcista hasta el nivel de los 3,59 euros, precios en donde se encuentra el hueco bajista de comienzos de 2020", afirma César Nuez, responsable de TraderWatch.