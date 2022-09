Indra ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado que Valores (CNMV) que, una vez llevadas a cabo las verificaciones finales, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, en la reunión celebrada este martes, ha acordado, por unanimidad, proponer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas el nombramiento como consejeros independientes de cinco candidatos.

Los elegidos han sido Belén Amatriain (ex directiva de Telefónica), Virginia Arce (socia de tecnología de PwC), Axel Arendt (consejero de ITP Aero), Coloma Armero (ex socia de Uría Menéndez) y Olga San Jacinto (ex directiva de Google España).

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo continuará el análisis de candidaturas en los próximos días "con la finalidad de concluir el proceso de selección del sexto consejero independiente necesario para restituir la composición equilibrada del consejo de administración", ha informado la compañía.

"Tras ello, el consejo de administración se reunirá a los efectos de informar y elevar las correspondientes propuestas de nombramiento a la Junta General Extraordinaria de Accionistas y convocarla".

Cabe recordar que Indra se vio envuelta en una gran polémica después de que el Gobierno forzara el cese de varios consejeros para tomar el control de la compañía, en alianza con el inversor Joseph Oughourlian, cercano al Gobierno socialista y accionista de control del Grupo Prisa.