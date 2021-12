La aerolínea IAG y el grupo turístico Globalia han confirmado este miércoles, mediante un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que "se encuentran en una fase avanzada las negociaciones para rescindir el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de enero de 2021, según el cual la filial de IAG, Iberia, había acordado adquirir la totalidad de las acciones de Air Europa".

Se esperaba que el holding de aerolíneas se pronunciara estos días sobre la operación y se anticipaba también que podía acabar renunciando a la misma. En verano, el CEO de IAG, Luis Gallego, volvió a insistir en la posibilidad de que la compra no se llevara a cabo ante los problemas que pudieran plantear las autoridades de la Competencia y ante el estallido de la quinta ola de Covid.

“A lo largo del año”, según Luis Gallego, IAG adoptará una postura final que dependerá “de la situación del mercado” y de las condiciones que imponga Bruselas.

“Tomaremos una decisión sobre si la operación es conveniente o no; adoptaremos decisiones racionales, igual que con la compra de Vueling y Aer Lingus, pero en cambio no hicimos la operación de Norwegian cuando llegamos a la conclusión de que no valía la pena”, alertó el directivo.

Distintos medios publicaban estos días que la Comisión Europea tenía previsto anunciar en breve que no aprobaba la operación al no cumplirse las condiciones impuestas.

El pasado enero, Iberia cerró la compra de Air Europa al grupo Globalia por un importe de 500 millones de euros a pagar en seis años, un 50% menos en comparación con el precio inicialmente acordado en noviembre de 2019, cuando el valor de la operación ascendía a 1.000 millones de euros.

La aerolínea de Globalia fue rescatada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) por 475 millones.

Con la operación, en España, Iberia iba a tomar el control total del gran 'hub' del aeropuerto de Madrid, y en Latinoamérica, reforzaría su liderazgo en las conexiones con Europa. Se había acordado también que Air Europa mantuviera su marca y se convirtiera en la sexta aerolínea del grupo IAG, integrado además por British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level.

LA VALORACIÓN DE LOS ANALISTAS

"Noticia que ya venía anticipándose desde el pasado lunes sin que haya afectado de forma significativa a la cotización, por lo que no esperamos un impacto relevante, teniendo en cuenta además que se trata de una suspensión y que la operación se podría reanudar a medio plazo", explican los analistas de Banco Sabadell.

"El hecho de haberse asegurado una opción preferente de negociación evita además el riesgo de que otras aerolíneas opten a la compra de Air Europa, lo que sería una amenaza para la posición de IAG en el arco mediterráneo", añaden estos expertos, que aconsejan comprar IAG, con una valoración de 2,70 euros por acción.

"Valoramos positivamente la operación, ya que tiene sentido estratégico por la posición en largo radio de ambas compañías en España (se harían con un 26% de cuota en viajes a América), pero todo dependerá de las condiciones finales de la CE, que se rumorea que serían significativas pero que no han trascendido", concluyen.