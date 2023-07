"La narrativa de que tenemos beneficios extraordinarios no es cierta. Los resultados son buenos porque crecen y crecen porque parten de niveles muy bajos. Estamos llegando a niveles que no son más que razonables. Venimos de 15 años de una gravísima crisis que nos impactó mucho desde el punto de vista del coste de riesgo y de unos tipos de interés negativos que nos impactó desde el margen de interés y que nunca cobramos a los particulares", ha explicado el banquero madrileño, al tiempo que señala que la rentabilidad sobre fondos propios (RoE, por sus siglas en inglés) sitúa a CaixaBank en el puesto 25 entre las 35 empresas que forman el Ibex.

Por ello, Gortázar cree que "no tiene sentido" gravar más a la banca que a otras actividades y que la medida es perjudicial para la economía nacional ya que "un país económicamente fuerte tiene que tener una banca sana, rentable y que apoye al crecimiento". "Todo lo que hagamos que no sea así termina no siendo bueno para la economía", ha añadido.

El banco ha presentado este viernes los resultados del primer semestre del año, un período en el que el beneficio se ha expandido un 35,8% hasta los 2.137 millones de euros. Asimismo, estas cifras reflejan que el RoE de la entidad se ha situado en el 10,2%, mientras que la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) ha sido del 12%. Todo ello contabilizando el impuesto extraordinario, que ha restado a las cuentas del banco unos 373 millones de euros.

"EL EURÍBOR IRÁ A MENOS"

Gortázar también ha abordado cuestiones relativas al mercado hipotecario y ha subrayado que "la afirmación de que las hipotecas están repreciándose unos 300 euros" es "mentira" y que "las cifras son otras de las que se repiten constantemente".

"Estas cifras son hipotecas de nueva concesión. Las hipotecas que tienen nuestros clientes no son nuevas, llevan mucho tiempo pagándolas de media. Nuestra hipoteca variable, que es aproximadamente alrededor del 70% de nuestras hipotecas, tiene un importe medio de 65.000 euros y el encarecimiento medio está entre 90 y 110 euros. No podemos construir el debate sobre falsas realidades", ha criticado el CEO de CaixaBank, quien ha reconocido que puede haber ciudadanos a los que le suba más "pero la media no es esa y porque tiene otro tipo de disponibilidades económicas y tiene forma de hacer frente a esos impagos".

Asimismo, el consejero delegado de CaixaBank ha asegurado que el Euríbor "no llegará al 3,5% este año" y que "a partir de la segunda mitad del próximo año estaremos viendo repreciaciones negativas de las hipotecas" .Por ello, cree que el actual Código de Buenas Prácticas da suficientes herramientas a los bancos para hacer frente a las diferentes casuísticas que se presenten y que no hay un "problema masivo" al que hacer frente.

"Está funcionando bien. El que haya menos gente que necesite ayuda no es una noticia negativa, es una buena noticia. Tenemos que seguir porque seguimos teniendo solicitudes y seguirán subiendo los números, pero esperamos que se contenga.

GOBIERNO

Por otro lado, el directivo de CaixaBank ha eludido pronunciarse sobre el futuro Gobierno del país y ha indicado que "independientemente del color que sea, tiene que ser una prioridad mantener un crecimiento positivo".

"Tenemos la cuestión de los fondos europeos y nos tenemos que asegurar de que llegan y que la formación de un nuevo Gobierno no nos perjudica en ese aspecto. Tendremos que pensar en el presupuesto del año que viene y el equilibrio al que hay que llevar las cuentas públicas. Tenemos que mejorar la productividad, para la que se necesitan reformas estructurales, el paro, la educación, la vivienda… Hay muchas cosas por hacer. Creo que el Gobierno, de un tipo u otro, deberán afrontar todas esas tareas y desde CaixaBank estaremos haciendo lo nuestro como entidad bancaria y para ayudar con lo que se pueda", ha apuntado.

Respecto al posible retraso en la formación del Ejecutivo o la posible repetición electoral, Gortázar ha recordado que en los años 2016 y 2019 se tuvieron "crecimientos superiores a la UE, con una buena evolución del déficit público y de la prima de riesgo de España".

"Tenemos que normalizar una situación que puede no gustarnos, pero confiar en que la fortaleza de la economía nos permitirá avanzar pese a un periodo más largo de incertidumbre", ha agregado.

OTRAS CUESTIONES

Asimismo, Gortázar ha negado "rotundamente" que los resultados del grupo CaixaBank vayan a ser los mejores de su historia tras su buena primera mitad de año. El banquero se ha mostrado "satisfecho con la mejoría", pero ha recordado que el banco está "en una zona razonable, por debajo del coste de capital".

" El mercado bancario americano, a pesar de todo lo que pasa, la rentabilidad media está en el 14%. Estamos lejos de hablar de eso. Es mejor año que el anterior, que a su vez fue mejor que el 2021", ha apuntado.

A su vez, el CEO de CaixaBank ha vuelto a señalar que hay mejores alternativas a la retribución a los depósitos y ha indicado que el banco está priorizando otros productos antes que la remuneración al ahorro.

Sobre el arbitraje de la CNMV sobre los acuerdos de bancaseguros entre Mapfre y Bankia, por el cual el regulador ha establecido que CaixaBank deberá pagar 53 millones a la aseguradora, Gortázar ha indicado que estudiarán el laudo. "Es mejor ponerse de acuerdo pacíficamente en que haya un tercero que lo resuelva, para eso existe los arbitrajes. Si no tenemos razón y así se ha dictaminado, lo estudiaremos. Son las normas del juego", ha sentenciado.