Fuga de empresas de Estados Unidos en China por la lista negra de Trump

Casi un 41% empresas afirman estar considerando reubicar sus sedes

Bolsamania | 24 may, 2019 06:00

La Administración Trump continúa incluyendo en su lista negra a empresas chinas, en medio de esta guerra comercial que sufren Estados Unidos y el país asiático desde hace más de un año y medio. Tras anunciar que Huawei era una de las perjudicadas, las empresas e índices tecnológicos de todo el mundo no han parado de sufrir en bolsa. Y ahora, muchas empresas estadounidenses que tienen presencia en China están preparando su salida de ese país por miedo a las represalias del gigante asiático.

De hecho, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos casi un 41% de las empresas han afirmado que están considerando reubicar sus instalaciones. Tal y como pasara en Cataluña por el miedo a la independencia o en Reino Unido ante la activación del Brexit, ahora China puede vivir su propia fuga de empresas.

México y el sudeste asiático aparecen entre las alternativas preferidas para la nueva instalación. Muy lejos de irse a Estados Unidos. Solo un 6% se mudaría a su país origen pese a las esperanzas de Donald Trump de que las empresas estadounidenses vuelvan a trasladar la producción a su país.

Las empresas norteamericanas buscan ahora un refugio, ante el miedo a las represalias de China. El informe también apunta que casi el 75% de empresas estadounidenses en China se están viendo afectadas negativamente por la guerra comercial.

En concreto, reflejan un claro impacto de los aranceles, si bien, los negocios han visto reducida su demanda al incrementarse los costes de producción y los precios. De manera que la competencia entre compañías estadounidenses en China se ha visto perjudicada.

De hecho esta misma semana, ya se veían movilizaciones en China y los medios de comunicación de este país han realizado una campaña para apoyar al movimiento social que se había producido paralelamente en las redes sociales apoyando a Huawei y boicoteando a Apple. Mientras que HSBC alertaba de que los problemas de Apple en el gigante asiático “no se van a aliviar pronto”.

La encuesta entre empresas se realizó entre el 16 al 20 de mayo, tras anunciar Trump un incremento de aranceles del 10% al 25% para las importaciones chinas en más de 5.000 productos y la consecuente reacción de las autoridades chinas con nuevos aranceles.

Pero ahí, no se habían conocido las nuevas amenazas de Trump. Según informaba este miércoles el diario 'The New York Times' ahora el presidente de Estados Unidos analiza meter en su "lista negra" a Hikvision, uno de los mayores fabricantes de productos de vigilancia en el mundo y que por supuesto, es china.

De manera que aumenta la probabilidad de que las empresas americana quieran abandonar el país. De momento, para hacer frente a los tributos, más del 33% de los encuestados explican que están adoptando medidas como retrasar o cancelar las decisiones de inversión en sus empresas.

Pero también un 35% afirma adoptar una estrategia "en China, para China" . Es decir, buscan fabricar y abastecer dentro del país para servir principalmente a ese mercado. Sin embargo y para consuelo de muchos, casi un 43% cree en una posible resolución del conflicto para no tener que marcharse.