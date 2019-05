Campaña en China para respaldar a Huawei y boicotear a Apple

Los consumidores del gigante asiático insinúan que se cambiarán de móvil

Bolsamania | 22 may, 2019 10:25 - Actualizado: 13:47

Los ciudadanos chinos respaldan a Huawei. El coloso tecnológico está siendo noticia desde que Google anunciara el lunes que dejará sus negocios con ella por haber sido introducida previamente en la lista negra de Trump. Finalmente, EEUU y Alphabet, matriz del popular buscador, han reculado... pero el daño ya está hecho. Y China tiene claro el objetivo de su represalia: Apple.

En las redes sociales chinas como Weibo, el equivalente a Twitter del gigante asiático, acusan a EEUU de "ser el matón de Huawei". Algunos de estos usuarios aseguran que "Huawei no necesita depender de EEUU". Otros, afirman directamente que van a cambiarse de Apple a Huawei.

"He decidido comprarme un Huawei en vez de un Apple Watch, hay que hacer algo para apoyar a la marca", apunta otro de los usuarios. "Pese a estar perdiendo aún en bolsa, voy a seguir respaldando a Huawei", subraya otro. "Intentar detener a Huawei es algo fantasioso, pararemos a Apple", apostilla otro.

"El sentimiento nacionalista está emergiendo a la luz de los últimos casos y no me sorprendería que Apple sea uno de los damnificados", sostienen los expertos de Data Corporation. "Pero muchos consumidores de China siguen fieles a Apple y sus productos, debemos tener cuidado de no generalizar demasiado estos asuntos", finaliza.

Las ventas de Apple en la China continental suponen un 17% de sus ingresos totales. Precisamente, en el último trimestre, los ingresos de los de Cupertino en la región han caído un 21% al mismo tiempo que los de Huawei se elevaban un 23%. Con todo, los analistas se siguen mostrando precavidos a un cambio de ciclo en el gigante asiático.