Ence (+58%) y Ezentis (-58%, suspendida de cotización desde el pasado día 1 de este mes) son el mejor y el peor título de la Bolsa española en lo que va de año, respectivamente. Mientras que el primero se 'sobrepone' a una crisis -la provocada por la incertidumbre sobre la continuidad de su fábrica de Pontevedra-, el segundo acaba de anunciar preconcurso de acreedores, lo que le sitúa en una situación más que delicada.

Ence mantiene parada la actividad de su biofábrica de celulosa en Pontevedra desde el pasado 20 de julio debido a la sequía. La compañía informó entonces de que, si la situación se prolongaba durante más de un mes, podría llegar a tener un impacto material en los resultados del ejercicio. Aun así, lo que sigue centrando la atención del mercado es que esa planta continúe funcionando más allá de la situación coyuntural que se está viviendo ahora.

Algunas voces han señalado que el cierre temporal actual debido a la sequía del río Lérez -del que la compañía capta agua para producir la pasta de papel -es una razón más que justifica que Ence traslade definitivamente su actividad de la zona. La atención está puesta ahora en el próximo 4 de octubre, cuando el Tribunal Supremo decidirá sobre el primer recurso de casación interpuesto por Ence contra las sentencias de la Audiencia Nacional que declararon la nulidad de la prórroga por 60 años (hasta 2073) de la concesión de esta fábrica en Pontevedra.

En julio de 2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estimó los recursos que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra la decisión del Gobierno central del popular Mariano Rajoy, que estaba en funciones, por la que se acordó esa prórroga. En febrero y marzo de 2022, el Tribunal Supremo admitió a trámite sendos recursos de Ence y otras entidades en contra de las sentencias de la Audiencia Nacional.

¿DESCONTADO?

Ence lleva tanto tiempo arrastrando el problema de la continuidad o no de su fábrica en Pontevedra que, para algunos, ya es un asunto totalmente descontado. No en vano, el año pasado, la papelera perdió más de un 30% en bolsa. Además, aunque todo parece indicar que finalmente el Tribunal Supremo no dará la razón a la empresa, algunos expertos señalan que podría haber sorpresas en este sentido. Teniendo en cuenta esto, cabría pensar que una posible respuesta favorable a la compañía tendría más repercusión positiva en bolsa que una posible respuesta negativa, más esperada y descontada.

Técnicamente, Ence es un valor que gusta a los analistas de Bolsamanía. Según explican, los descensos de las últimas sesiones podrían estar dando forma a un throw back a los 3,30 euros. "Por estos niveles presenta un importante nivel de demanda, por lo que no sería mala idea vigilar su comportamiento a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos invite a pensar en una extensión de las subidas", comentan. Si todo sigue su curso, consideran que se podría acabar viendo un ataque al nivel de los 4,258 euros. Actualmente Ence cotiza en niveles de 3,4 euros.

Cabe señalar también que, en la última revisión de su cartera de valores de mediana capitalización, Berenberg vuelve a incluir a Ence. "Creemos que las acciones siguen estando baratas en función de los múltiplos de pérdidas y ganancias, los dividendos y un análisis basado en los distintos escenarios, por lo que Ence vuelve a estar en nuestra lista de primeras opciones", indica.

Asimismo, la empresa ha anunciado esta semana noticias favorables relacionadas con los famosos criterios de sostenibilidad ESG (razones ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Así, la agencia de rating ESG Sustainalytics le ha otorgado una puntuación en estos aspectos de 91 puntos sobre 100. Este resultado sitúa a Ence por delante de todas las empresas de su sector y siete puntos por encima de la segunda empresa mejor valorada.

EZENTIS ES LA CRUZ

Los problemas que Ezentis venía arrastrando desde hace ya demasiado tiempo han derivado en el anuncio de preconcurso de acreedores y su posterior suspensión de cotización a principios de este mes. Esto, después de que el pasado 24 de junio, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) decidiera desestimar la ayuda de 70 millones solicitada por la empresa para poder salir adelante.

Poco más se puede decir de una compañía que ahora está luchando por evitar la quiebra. De momento, la dirección de Ezentis ha informado a los sindicatos de que la situación no afectará al pago de las nóminas de los trabajadores en los próximos meses.

Ahora solo falta esperar y ver si la situación se soluciona. De lo contrario, como ha ocurrido en tantas y tantas ocasiones, muchos minoritarios se quedarán 'pillados' y acabarán perdiendo lo invertido.