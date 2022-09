A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Bankinter, Enagás, Repsol, Ence, Apple, Nasdaq, Santander y Tubacex.

Ramón V. Buenos días Sr Nuez. Me gustaría que me diera su opinión sobre Bankinter y si es posible también sobre Enagás. Muchas gracias.

Buenos días Ramón. A pesar de los descensos de las últimas sesiones Bankinter no ofrece un mal aspecto técnico. El banco lleva cerca de dos meses intentando sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. La resistencia clave que no perderemos de vista se encuentra en los 5,216 euros. Sólo con la superación de estos precios se confirmará una mejora técnica que nos haga pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 5,50 euros o incluso una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 6,187 euros, máximos históricos dibujados este mismo año.

Enagás ha complicado su aspecto técnico del corto plazo al abandonar la media de 200 sesiones. La compañía se encuentra perforando el soporte de los 18,20 euros. Esto es una mala señal que podría acabar por arrastrar a su serie de precios hasta los mínimos anuales que presenta en los 16,86 euros. No observaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 19,68 euros, máximos del pasado mes de agosto.

Pedro G. Buenos días. Desde hace meses llevo viendo que Repsol es un valor que le gusta. ¿Hasta qué precios podría subir? ¿Qué le parece tomar posiciones en Ence por los precios actuales? Saludos.

Buenos días Pedro. En efecto, Repsol es uno de los valores que más me gustan del selectivo español. La petrolera ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y tras un throw back a los 12,62 euros es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas. En las próximas jornadas estaremos muy pendientes de la superación de los 13,81 euros. Esto mejoraría su aspecto técnico y nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta los máximos históricos dibujados en los 15,84 euros el pasado mes de junio.

Ence es un valor que también me gusta. Los descensos de las últimas sesiones podrían estar dando forma a un throw back a los 3,30 euros. Por estos niveles presenta un importante nivel de demanda, por lo que no sería mala idea vigilar su comportamiento por estos precios a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos invite a pensar en una extensión de las subidas. Si todo sigue su curso no sería extraño que podamos acabar viendo un ataque al nivel de los 4,258 euros.

Robert K. Muy buenos días. Apple lleva perdiendo posiciones muchas sesiones. ¿Ha complicado su buen aspecto técnico? ¿Cree que por estos precios podría rebotar el Nasdaq? Como siempre muy agradecido por sus comentarios.

Buenos días Robert. Apple ha replicado en su cotización la corrección de los mercados de los últimos 15 días. No obstante, su aspecto técnico no es malo a pesar de que hace tan sólo unas sesiones abandonó la media de 200 sesiones. La proximidad del soporte de los 150 dólares coincide con el 50% de corrección del impulso alcista de junio, julio y agosto. Por estos precios es probable que podamos acabar viendo la vuelta de las compras, si bien para confirmar una extensión de las subidas deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos del hueco bajista que se dejara el pasado 29 de agosto en los 163,72 dólares.

El Nasdaq no ha podido con la media de 200 sesiones y los descensos de las últimas jornadas han llevado a su cotización hasta las inmediaciones de los 11.500 puntos. Por estos precios es probable que volvamos a ver la vuelta de las compras, aunque para confirmarlo deberíamos esperar a la superación de la directriz bajista proyectada desde los máximos de agosto que dibujara en los 13.181 puntos. Sólo se confirmaría un cambio de tendencia si lograra subirse por encima de la media de 200 sesiones, promedio que coincide con la resistencia de los 13.180 puntos.

Tomás R. Buenos días y gracias por su sección. ¿Qué le parece comprar Santander y Tubacex a los precios actuales? ¿Cuál es la que más le gusta de las dos para las próximas semanas?

Buenos días Tomás. Santander sigue dando muestras de una tremenda debilidad. El último rebote de la primera quincena del mes de agosto consiguió perforar la resistencia de los 2,60 euros, si bien las caídas de las últimas semanas han llevado a su cotización, de nuevo, a probar los mínimos anuales. Muy atentos al abandono de los 2,32 euros ya que si los pierde, es más que probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 2 euros. No observaremos ni la más mínima señal de fortaleza en su serie de precios mientras que se mantenga cotizando por debajo de los máximos del pasado mes de agosto que presenta en los 2,68 euros.

Por el contrario Tubacex me gusta para las próximas semanas. Su aspecto técnico a medio y largo plazo es impecable. Hace tan sólo unas sesiones pudimos ver que conseguía sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y, tras superar la directriz bajista del corto plazo, estamos viendo una consolidación de niveles. Este movimiento de consolidación parece un mero alto en el camino antes de que veamos un nuevo ataque a los máximos anuales que presenta en los 2,635 euros.

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.