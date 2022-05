El Corte Inglés celebra el Día Mundial de Internet con diez días de descuentos. La 'Semana de Internet' que tendrá lugar del 9 al 18 de mayo y ofrecerá descuentos de hasta el 30% en todas las categorías de producto. El Corte Inglés espera alcanzar más de 20 millones de visitas a su web durante estos días.

Además, reforzará su servicio de Entrega en el Día, en dos horas o cuando el cliente elija, para las compras de más de 300.000 artículos, incluido una selección de artículos de supermercado, y la recogida en tienda gratuita. El servicio de Entrega en el Día está disponible actualmente en 54 ciudades españolas. Además, el cliente comprar puede comprar de forma online y recogerlo en El Corte Inglés que mejor le convenga.

Durante los diez días que estará vigente la Semana de Internet, El Corte Inglés ofrecerá 6 meses de envíos gratis para nuevos suscriptores con el servicio de El Corte Inglés PLUS, la tarifa plana de envíos en la web y en su app.

El servicio Click&Car también se ha reforzado en la Semana de Internet. El cliente podrá hacer su pedido por internet y después acercarse a recogerlo gratis en el parking de El Corte Inglés más cercano a su domicilio. Este servicio permite incluir en el mismo pedido productos de todas las categorías, incluido alimentación.

Es precisamente en estos días cuando la página web de El Corte Inglés alcanza uno de los picos de mayor tráfico del año y por ello está considerada como una de las campañas más importantes en el ámbito del comercio electrónico.

Los clientes podrán adquirir en la web, productos de moda como camisetas, vestidos, zapatillas deportivas o bañadores para mujer, hombre y niños; así como, bolsos, accesorios y complementos, o también juguetes y artículos para bebés, productos de papelería, librería, cine, música, videojuegos, ordenadores, televisores, sonido y fotografía. Asimismo, habrá grandes ofertas en electrodomésticos, muebles, menaje y textil para el hogar, en deportes, perfumería y parafarmacia y entre otras muchas áreas. También tienen protagonismo los productos de alimentación del supermercado y algunos de los exquisitos artículos del Club del Gourmet.

Entre las principales áreas que participan con grandes descuentos en esta Semana de Internet, destacan electrónica y electrodomésticos, moda, accesorios y zapatos de mujer, hombre e infantil, deportes, hogar, belleza, juguetes, ocio, videojuegos, el supermercado, el Club del Gourmet y el departamento de Mascotas.

En el departamento de tecnología habrá hasta un 45% de descuento en una selección de pequeños electrodomésticos como aspiradores, robots de cocina, freidoras sin aceite y cafeteras.

La música cobra especial importancia en esta campaña ya que todo el departamento de música y discos tendrá un 20% de descuento al comprar 2 o más unidades. En los departamentos de juguetes habrá hasta un 20% de descuento en Lego, Barbie, Nancy, Playmobil, entre otras marcas; así como videojuegos con hasta un 15% de descuento.

En Hogar y Decoración, la compañía destaca una gran selección de artículos con hasta un 40% de ahorro en textil hogar, hasta un 30% en menaje de cocina, hasta un 50% en colchones, hasta un 15% en terraza y jardín, y hasta un 40% de descuento en sofás.

En el área de Deportes, Nike, Adidas, Converse, The North Face, Under Armour, Puma y muchas firmas más estarán estos días con hasta un 30% de descuento. Y para los que quieran ponerse en forma antes de lucir bañador, habrá bicicletas de las marcas B-Pro, Kross, Cono y WRC, con hasta un 15% de descuento y también aparatos de fitness con hasta un 30% de ahorro con respecto a su precio habitual.

El área de moda, accesorios y zapatería de mujer tendrá durante esta campaña unos descuentos únicos en marcas como Fórmula Joven, Levi´s, Michael Michael Kors, Guess, Camper, Only, Pepe Jeans y Morgan, con una selección de artículos de hasta el 30% de ahorro. En Hombre, tanto en moda, como en accesorios y zapatería, firmas como Emidio Tucci, Dustin, Callaghan, Mirto, Geox, Fluchos, Hackett, Levi´s, Docker, estos días salen con hasta un 30% de descuento. Y en el área de infantil, es el momento perfecto para equipar a los niños de cara al verano con unos precios muy atractivos. Moda y Zapatos de la marca Kids El Corte Inglés, Baby El Corte Inglés, GAP, Gocco, Pablosky, Name it, Levi´s, que también saldrán durante la Semana de Internet con hasta un 30% de ahorro con respecto a su precio habitual.

Asimismo, la compañía también presenta descuentos muy importantes en perfumería con hasta un 30% en marcas como Lancôme, Givenchy, Elizabeth Arden, Sensai, entre otras; o la parafarmacia, con un 15% de descuento en marcas relevantes como Isdin, La Roche Posay, Avène, Glo, etc…

Y en el área se Seguros, el cliente podrá disfrutar de hasta un 15% de descuento y hasta 100 euros en tarjetas regalo al contratar un seguro de vida.