Los reguladores estadounidenses intervinieron y cerraron este lunes el banco regional First Republic y anunciaron un acuerdo con JP Morgan para que éste se haga con todos los depósitos y "la práctica totalidad de los activos de First Republic Bank".

El acuerdo con JP Morgan se produjo tras la subasta de emergencia impulsada por el Gobierno que tuvo lugar este fin de semana, en la que las autoridades pidieron a bancos como JP Morgan, PNC Financial Services y Citizens Financial que presentaran ofertas por First Republic. También se invitó a Bank of America y US Bancorp, pero ambos decidieron no pujar.

Los expertos se refieren a la sorpresa que ha supuesto que haya sido finamente JP Morgan quien se haya hecho con First Republic dado que el banco ya controla actualmente el 10% de los fondos de los depositantes estadounidenses.

En este sentido, recuerdan que, tras la crisis financiera de 2008, se puso en marcha una normativa para evitar el efecto dominó que provocaría el que un banco fuera demasiado grande para quebrar ('too big to fail'). Los reguladores promulgaron entonces una importante disposición legislativa que exigía que ningún banco tuviera más del 10% del dinero de los depositantes estadounidenses.

"La aceptación de la oferta de JP Morgan ha puesto en peligro la legislación 'too big to fail'", alerta Naeem Aslam, director de análisis de Zaye Capital Markets.

La quiebra del First Republic Bank se ha debido principalmente a los elevadísimos tipos de interés estadounidenses y a la falta de requisitos de capital adecuados impuestos por los reguladores. Estos factores contribuyeron a la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank en marzo. Aun así, todo indica que la Reserva Federal (Fed) no modificará su postura de política monetaria. En este sentido, todavía se prevé que suba los tipos de interés al menos 25 puntos básicos esta semana, antes del informe sobre el empleo estadounidense del viernes.