Cómo pueden las listas de 'antimorosos' democratizar el crédito de la banca

Imagínese un sistema financiero en el que al pedir un crédito su banco conociera de primera mano no ya si es usted moroso, como ocurre ahora, sino si es un buen pagador y, por tanto, buen candidato a recibir la financiación. Es decir, que su nombre apareciera en una lista de buenos pagadores y le fuera más sencillo solicitar un préstamo. El banco, además, se aseguraría de no conceder un crédito a quien no va a poder afrontarlo, con la consecuente reducción de la mora y sus beneficios para la estabilidad financiera.