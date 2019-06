La CNMV suspende Tubos Reunidos ante un acuerdo con la banca

La compañía subió ayer más de un 9%

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente la cotización de Tubos Reunidos. La compañía subió este lunes en bolsa más de un 9% y ha confirmado este martes que ha alcanzado "un principio de acuerdo sobre los términos y condiciones de la refinanciación de la deuda financiera de la sociedad y sus filiales".

ElConfidencial adelantaba antes de la apertura que la banca ha acordado el rescate de la empresa tras la advertencia de PNV a BBVA, principal banco acreedor. Según la citada web, la intervención del Gobierno vasco a sido "vital". La información ha motivado la suspensión de los títulos por parte del organismo regulador.

Tubos Reunidos ha explicado en el hecho relevante remitido a la CNMV que, en virtud del acuerdo alcanzado, se refinanciará la deuda financiera, que asciende a 351 millones de euros a abril de 2019.

La nueva estructura de financiación constará de: i) líneas de circulante comprometidas por importe aproximado de 92 millones, ii) Tramo A de 85 millones con calendario de amortización creciente y un Bono A de 5 millones ambos con vencimiento a 5 años prorrogables, y iii) tres Tramos convertibles en acciones ordinarias de Tubos Reunidos en determinados supuestos, con vencimiento bullet a 6 años prorrogables, incluyendo como importes aproximados un Tramo B de 122 millones, Tramo C de 36 millones y un Bono B de 10 millones cuyos intereses no serán pagaderos en caja, si no que incrementarán la cifra del principal a vencimiento o en un supuesto de conversión.

La refinanciación estará sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de refinanciaciones, incluyendo la homologación judicial del acuerdo de refinanciación y la aprobación por parte de la junta general de accionistas de la emisión de los instrumentos financieros convertibles relativos a los Tramos B y C de la deuda y del Bono B convertible.

Tubos Reunidos ha explicado que, como resultado de esta acuerdo de refinanciación, consigue racionalizar su deuda y contar con mayor flexibilidad en sus compromisos financieros, "lo que contribuirá a alcanzar los objetivos de su plan de negocio dentro de las actuales necesidades del mercado".

El acuerdo "facilita la viabilidad y estabilidad de Tubos Reunidos en el corto y medio plazo dentro de un incierto escenario de mercado, consecuencia de la aplicación de medidas arancelarias a las importaciones europeas de productos de acero en Estados Unidos", ha explicado la empresa.

Tubos Reunidos ha añadido que se trata "de un acuerdo fundamental para contribuir al desarrollo futuro, que ha conseguido así el respaldo de las principales entidades financieras acreedoras, lo que coadyuva a la ejecución de su plan de negocio y, en consecuencia, a superar las difíciles condiciones actuales del mercado".