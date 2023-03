El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, se ha dirigido a sus usuarios estadounidenses a través de un vídeo en esta red social para hablarles del momento crucial que está viviendo la aplicación mientras Estados Unidos está valorando prohibirla en el país. "Es un momento crucial para nosotros. Esto podría dejar sin TikTok a 150 millones de usuarios", ha asegurado el directivo, quien también ha asegurado que más de 5 millones de empresas estadounidenses utilizan la app.

El CEO ha hecho este alegato un día antes de comparecer ante la Comisión de Energía y Comercio de Estados Unidos para dar explicaciones sobre las acusaciones a las que se está enfrentando la 'app'. Chew se enfrentará a las acusaciones de explotación infantil y espionaje ante la Comisión de Energía y Comercio, momento en el que informará de todo lo que está haciendo la aplicación "para proteger a los americanos" que la usen.

Además, la red social ha garantizado en repetidas ocasiones que los datos de sus usuarios no llegarán a manos de ningún gobierno extranjero, ya que han comenzado a almacenarse fuera de China. Sin embargo, los legisladores no terminan de estar convencidos en este aspecto al pertenecer a ByteDance, una empresa china. Es por esto que el país norteamericano ha solicitado, a través del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, a ByteDance que distribuya sus acciones para disminuir la capacidad de espionaje del país a través de su empresa.

No obstante, TikTok ya ha dejado claras sus dudas sobre esta hoja de ruta al ver que "la división de acciones no soluciona el problema" si este es la seguridad nacional. "Un cambio en la propiedad no impondría ninguna nueva restricción en el acceso o el flujo de datos", declaró Brooke Oberwetter como portavoz de la 'app'.

Por su parte, Chew ha apelado directamente a los usuarios de la red social y ha solicitado que estos comenten su video con causas por las que les gusta usar TikTok para que lleguen a los legisladores estadounidenses en un "momento crucial" en el que se puede prohibir usar la aplicación a "150 millones de vosotros".

Esta estrategia de la red social no es nueva, ya que Jamal Brown, otro portavoz de TikTok, ya declaró que los legisladores de Washington deberían "escuchar de primera mano a las personas cuyas vidas se verían directamente afectadas por sus decisiones", ya no solo al no poder usar la aplicación para el ocio, sino por los trabajadores que dependen de la misma y por los puestos de trabajo que eliminaría esta prohibición.

En la actualidad, la 'app' ya ha sido prohibida de dispositivos corporativos en todo Estados Unidos y por parte de la Comisión Europea, que dio de plazo hasta el 15 de marzo para eliminarla de todos los dispositivos de los funcionarios comunitarios.