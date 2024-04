El consejero delegado de CaixaBank, Gonzálo Gortázar, se ha mostrado hoy muy satisfecho con la evolución de los títulos del banco en los últimos tiempos. En el año, CaixaBank es el segundo mejor valor del Ibex, con alzas que superan el 45%. Mas allá de las caídas de este martes tras publicar resultados, que se achacan a una recogida de beneficios ya que las cuentas han gustado a los analistas, "la acción ha tenido un recorrido extraordinario en los últimos meses y estamos muy satisfechos", ha dicho Gortázar.

El CEO de CaixaBank ha remarcado, en la rueda de prensa de presentación de los resultados del primero trimestre, que los títulos de la entidad están cotizando actualmente cómodamente por encima del valor contable y "esa es una muy buena noticia y empieza a reflejar una visión del mercado de una mayor sostenibilidad de una rentabilidad razonable en el sector".

Sin embargo, ha reconocido que no todas las entidades están en la misma situación de cotizar claramente por encima de su valor contable. "Espero que se consiga porque creo que es la situación más sana para el sector".

El hecho de que CaixaBank cotice por encima de su valor contable no significa que el banco no vaya a acometer más recompras de acciones. Gonzalo Gortázar ha recordado que la entidad tiene unas expectativas de generación de capital de 12.000 millones en tres años. "Esperamos, por tanto, incluir más dividendos o recompras para alcanzar esa cifra e iremos paso a paso". Con todo, ha dejado claro que "no descartaría que hagamos más programas de recompra solo porque la cotización haya mejorado".

Sobre los resultados, el CEO de CaixaBank ha destacado el favorable contexto económico (pese a la incertidumbre política de España, dado el actual Gobierno de coalición), que impacta directamente en el nivel de actividad comercial del banco. "En este entorno macro, hemos tenido un nivel de actividad notable. Mantenemos la capacidad de seguir creciendo con fuerza".

Sobre el impuesto a la banca, ha reiterado que no están de acuerdo, que no responde a unos resultados extraordinarios y que lo que se está haciendo es penalizar a un sector.

"En España tenemos penalizaciones a las empresas grandes, como ocurre con el impuesto a la banca, y eso no es lógico. Estaremos atentos a ver lo que sucede con la propuesta de prorrogarlo. Si se prorroga, corremos el riesgo de que, en un momento de dificultad, las entidades financieras tengan que pagar una carga", ha dicho Gortázar. Así, se ha referido a la situación que se ha visto en este primer trimestre, cuando CaixaBank registró 1.135 millones en impuestos -493 millones corresponden al impuesto a la banca-, una cifra que supera el beneficio obtenido de 1.005 millones. "Vemos un caso bastante atípico, porque hemos pagado más impuestos que los resultados que hemos obtenido".

Sobre el margen de intereses, otra magnitud muy vigilada por el mercado, sube todavía frente al mismo trimestre de 2023 (+27,4%), pero el CEO de CaixaBank destaca que es una variación mucho más moderada sobre el último trimestre de 2023. "Estamos llegando a un momento de estabilización del margen de intereses, fruto de la estabilización y las perspectivas de tipos de interés a la baja", ha dicho.

Con todo, Gortázar ha destacado el balance "extremadamente solvente" de CaixaBank. Ha remarcado también que esperan que la rentabilidad sobre recursos propios tangibles (RoTE) para 2024 se sitúe por encima del 16%. "Esperamos mejorar los resultados del 2024 respecto al 2023".