"Un dolor de cabeza no deseado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Así de rotundo define 'Bloomberg' los intentos del Ejecutivo de obstaculizar la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell.

Según la cabecera estadounidense, oponerse a la adquisición "parecía una decisión obvia" cuando el Gobierno lo anunció hace un año. No obstante, ahora, explica 'Bloomberg' citando fuentes cercanas a Sánchez, el presidente "se encuentra atrapado entre la espada y la pared, buscando una salida que le permita salvar los muebles".

Para 'Bloomberg', la operación es particularmente delicada tanto por la oposición del PSC, una de las ramas más fuertes del PSOE –especialmente desde que gobierna en Cataluña–, como por la de Sumar, su socio de Gobierno y formación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha denunciado que la adquisición podría destruir 4.000 puestos de trabajo.

"De no haber sido tan delicado el momento de la oferta, Sánchez podría haber evitado verse arrastrado a esta disputa. Ahora, con una decisión sobre la revisión gubernamental prevista para el 25 de junio, el presidente se ve acorralado, enfrentándose a un problema que no buscó", sentencia 'Bloomberg', que define esta operación como "la disputa corporativa con más carga política" desde las OPAs sobre Endesa.

Según el medio norteamericano, el Gobierno tiene poco margen de maniobra y "quedarse de brazos cruzados parece poco probable". Esto es especialmente cierto desde finales de mayo, cuando la Comisión Europea instó a España a facilitar la OPA sin la imposición de trabas indebidas.

Los analistas opinan que el desenlace más probable es que el Gobierno imponga condiciones adicionales, ya que, de lo contrario, no se habría llegado a este punto. No obstante, dichas condiciones podrían ser fácilmente asumibles para el banco vizcaíno.

"Es lo que contemplamos en nuestro escenario base, con la aprobación del Gobierno con condiciones adicionales, pero no estructurales, que obliguen a BBVA a retirarse", apuntan los estrategas de Renta 4 Banco. Sobre una posible mejora del precio de la oferta por parte de BBVA, afirman que "no la esperamos, al menos hasta que se abra el periodo de aceptación, momento en el cual no hay que descartar que pueda darse".

Por su parte, Bankinter considera que "la probabilidad de éxito de la OPA es reducida si BBVA no mejora la ecuación de canje y/o aumenta el pago en efectivo", lo que podría producirse "en el último momento". Según sus cálculos, la oferta de BBVA implica ahora una valoración de Sabadell de 2,66 euros por acción, lo que implica una "prima negativa" respecto a los precios actuales.

Recientemente Sabadell ha publicado una encuesta de la que se desprende que el 75% de los españoles se opondrían a la OPA del BBVA. Por su parte, el 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha asegurado que la unión sería "positiva para el interés general", ya que es "una operación de crecimiento, que tiene un fuerte sentido estratégico y se enmarca en una visión de futuro que apuesta por la creación de valor para todos los grupos de interés, ya sean clientes, empleados, accionistas y la sociedad en su conjunto".