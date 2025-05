El desenlace de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final. Tras la aprobación, con condiciones, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ahora la atención recae sobre el Ministerio de Economía, que dispone hasta el 27 de mayo para decidir si eleva el asunto al Consejo de Ministros. En caso afirmativo, el Consejo dispondrá de un mes para deliberar sobre la operación y valorar la posibilidad de imponer compromisos adicionales a las ya planteadas por la CNMC. Superados estos obstáculos, será el turno de los accionistas de la entidad catalana, lo que se prevé tenga lugar en verano. Pero ¿se verán 'seducidos' por los actuales términos económicos de la oferta?

Los analistas de Bankinter lo tienen claro y creen que "la probabilidad de éxito de la OPA es reducida si BBVA no mejora la ecuación de canje y/o aumenta el pago en cash". De hecho, ven "probable" que esto suceda "en el último momento" para "incentivar a los accionistas de Sabadell".

Cabe recordar que BBVA ofrece, por cada 5,3456 acciones ordinarias de Banco Sabadell, una acción de nueva emisión y, adicionalmente, el pago de 0,70 euros en metálico. "En definitiva, la oferta de BBVA implica valorar SAB en ~2,64 euros por acción", subrayan estos expertos.

"Pensamos también que BBVA tiene capacidad para mejorar la oferta sobre Sabadell en un 10%/15% (canje y/o cash) con un impacto asumible en la ratio de capital CET1 (ahora en 13,09%). Parece lógico pesar que esto no sucederá hasta el último momento, pero si estamos en lo cierto, los accionistas de Sabadell tendrían un incentivo para aceptar la OPA", señalan en Bankinter.

Es más, consideran que los resultados obtenidos por Sabadell en el primer trimestre de 2025 y el dictamen favorable de la CNMC aumenta la probabilidad de que BBVA mejore en el último momento la ecuación de canje y/o el pago en cash para que la OPA siga adelante.

En este escenario, los estrategas estiman que BBVA podría gestionar mejor la integración del banco presidido por Josep Oliu, anticipar la consecución de sinergias (850 millones estimado en 3 años) y mejorar el consumo de capital de la operación (menos minoritarios). "Según nuestras estimaciones, BBVA podría alcanzar así una rentabilidad interesante (>15%) a pesar de aumentar el precio de compra", subrayan.

MEJORAS DE VALORACIÓN

Así, y a la espera de conocer el resultado definitivo de la OPA, en Bankinter han elevado la valoración de ambas entidades tras la publicación de sus cifras de los tres primeros meses del ejercicio en curso.

En el caso de BBVA, han mejorado su precio objetivo hasta 14,50 euros por título desde los 13,30 euros por acción previos y reiteran su recomendación de 'neutral' hasta conocer el desenlace de la operación. Respecto a Sabadell, lo han revisado al alza hasta los 2,95 euros por acción desde los 2,75 euros por título anteriores y mantienen su consejo 'neutral' sobre el valor.

En este sentido, y sobre el banco presidido por Carlos Torres, en Bankinter destacan que los ingresos evolucionan positivamente gracias a la actividad comercial en las principales geografías (España y México); la ratio de eficiencia (costes/ingresos) es de las mejores en Europa (38,2% frente al 40,0% en el cuarto trimestre de 2024); los índices de calidad crediticia son buenos (morosidad ~2,9% vs 3,0% en 4T 2024); y el Coste del riesgo/CoR se mantiene enniveles históricamente bajos (1,30% vs 1,43% en 4T 2024) y tiene exceso de capital (ratio CET1 FL ~13,09% vs 11,5%/12,0% objetivo).

Y es que, entre enero y marzo de 2025, BBVA ha obtenido un beneficio neto 2.698 millones, un 22,7% más. Por su parte, el margen de intereses ha caído un 1,7%, hasta 6.398 millones de euros, mientras los ingresos por comisiones han subido un 9%, hasta 2.060 millones.

En cuanto a Sabadell, lo más importante de sus números trimestrales para Bankinter ha sido que mejora la remuneración para los accionistas vía recompra de acciones por hasta 1.100 millones en 2025, "que es equivalente al 7,5% de la capitalización bursátil actual con una rentabilidad por dividendo en cash estimada del ~7,9%".

Además, subrayan que el banco "avanza en la buena dirección para alcanzar los objetivos 2025 (Margen de Intereses >4.900 millones vs 5.021 millones en 2024; Costes ~1,0% & RoTE~14,0%)".

"Las cifras del primer trimestre de 2025 evolucionan positivamente gracias a la actividad comercial en España (+5,0% en inversión & recursos) y la gestión de márgenes (3,05% vs 3,07% en 4T 2024) con mejoras de rentabilidad (RoTE Ordinario ~14,1%), unas métricas de riesgo buenas (morosidad~2,67% vs 2,84% en 4T 2024) y exceso de capital (ratio CET1~13,3%; 29 pb t/t)", añaden.

Sabadell ha presentado un beneficio neto de 489 millones de euros en el arranque del año, un 58,6% más que en el mismo periodo del ejercicio previo, lo que ha permitido elevar su rentabilidad RoTE en 276 puntos básicos interanual, hasta el 15% (14,1% recurrente).