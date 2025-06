La unión de BBVA con Banco Sabadell sería "positiva para el interés general", según ha asegurado el 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, quien cree que es "una operación de crecimiento, que tiene un fuerte sentido estratégico y se enmarca en una visión de futuro que apuesta por la creación de valor para todos los grupos de interés, ya sean clientes, empleados, accionistas y la sociedad en su conjunto".

Así lo ha señalado Belausteguigoitia durante su participación en el XX Foro del IESE Banking. En su intervención, ha reiterado que la propuesta de integración supone "una apuesta por sumar y combinar las fortalezas de ambas entidades para crear una entidad financiera mejor que las partes de forma individual".

Además, ha explicado que entre los compromisos más destacados figuran medidas concretas para preservar la red de oficinas en zonas vulnerables: "No se cerrarán oficinas si no hay otra a menos de 300 metros, ni en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros, ni donde queden menos de tres competidores, ni en municipios con menos de 5.000 habitantes".

"Hemos asumido compromisos sin precedentes que garantizan no solo la competencia, sino también la inclusión financiera, la cohesión territorial y la protección de los clientes más vulnerables", ha destacado.

"Esperamos que los accionistas de Banco Sabadell puedan decidir pronto si quieren sumarse a este gran proyecto conjunto", ha indicado Belausteguigoitia.

En relación con el procedimiento de análisis y autorización por el que está pasando esta operación, ha recordado que se han obtenido 27 autorizaciones regulatorias de organismos nacionales e internacionales, incluyendo la del Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En cuanto a esta última, ha expresado que "la CNMC ha llevado a cabo un análisis muy profundo, exhaustivo e independiente, que culminó en una resolución adoptada por unanimidad".