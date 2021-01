Barclays ha elevado el precio objetivo de las acciones de Naturgy hasta los 26,5 euros, frente a los 21,4 euros en los que lo situaba hasta ahora. Además, mantiene sobre la compañía una recomendación de 'sobreponderar'.

Considera que el precio de la oferta presentada por el fondo australiano IFM, 23 euros, parece "atractivo" y sugiere una valoración más alta para la acción. Aún así, cree que debe "analizarse con cuidado", particularmente a la luz de la influencia decreciente de los accionistas minoritarios en el consejo de administración que representaría una oferta exitosa.

La oferta pública voluntaria y parcial de adquisición (OPA) presentada por IFM para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de la compañía se produjo este martes. En concreto, la oferta es de hasta 220 millones de acciones de Naturgy Energy Group por un importe de 5.060 millones de euros. IFM considera que dicho precio, que se pagará en efectivo, cumple las condiciones para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración de un experto independiente.

Como destaca Barclays, dos accionistas, GIP y CVC, ya han manifestado que no entregarán sus acciones, aunque manifestaron que votarán para otorgar al fondo el derecho a nombrar miembros del directorio de Naturgy.

Además, Barclays no prevé una actualización del plan estratégico de Naturgy hasta que no se resuelva la oferta y no espera ninguna nueva 'hoja de ruta' para el grupo durante el "largo proceso" de la oferta parcial y voluntaria. Mientras tanto, "los accionistas no tendrían más orientación más allá" del plan estratégico que Naturgy lanzó en 2018, señalan.

Sin embargo, considera que ese plan estratégico ahora "está desactualizado" debido a los cambios vividos en el sector desde entonces, con la aprobación del Pacto Verde Europeo en diciembre de 2019 y el plan de Estímulo Verde de la UE que vio la luz el pasado mes de mayo. "Creemos que la descarbonización neta cero está ahora arriba del todo en la agenda de la UE, con oportunidades de crecimiento material en renovables y redes para empresas energéticas como Naturgy", añaden los analistas.