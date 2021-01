El fondo australiano IFM Global Infrastructure, a través de la sociedad luxemburguesa Global InfraCo, ha lanzado una opa voluntaria y parcial sobre el 22,69% del capital de Naturgy por 5.060 millones de euros.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 20.60 R1 22.77 R2 24.44 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La oferta se dirige a 220 millones de acciones de la compañía energética a un precio de 23 euros por acción, lo que supone una prima superior al 20% con respecto al cierre de la cotización de este lunes. Minutos después de la apertura los títulos suben un 15% y se colocan claramente por encima de la resistencia que le confería la directriz bajista que unía los sucesivos máximos decrecientes desde mayo de 2019. De manera que ahora esta directriz se convierte en soporte. La siguiente zona de control por arriba la tenemos en los máximos de 2020 en los 22,77 euros y por encima no hay nada hasta los máximos históricos en los 24,44 euros. Si no fuera por el ruido de la operación de la OPA parcial se diría que más pronto que tarde, técnicamente hablando, tiene el camino despejado hacia los máximos históricos. Habrá que esperar a ver en qué termina la operación porque esto es solo el comienzo y el gráfico no puede apuntar mejores formas.