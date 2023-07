La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha remarcado su postura contraria al impuesto extraordinario a la banca, establecido por el actual Gobierno de Pedro Sánchez, en la rueda de prensa de presentación de los resultados del segundo trimestre y del primer semestre del banco. Dancausa ha dicho que espera que el Gobierno resultante de las elecciones de este domingo lo derogue.

"Cualquier nuevo Gobierno, espero que reconsidere este impuesto y lo derogue, porque entre otras cosas está mal confeccionado y estamos convencidos de que lo vamos a ganar", ha afirmado Dancausa. "Es mejor que lo derogue a que lo tengan que anular", ha añadido, al tiempo que ha calificado el impuesto de "injusto y discriminatorio".

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que su intención, si logra llegar al poder, es modificar tanto este impuesto como el de las energéticas, pero no eliminarlo.

"No vale con componendas", ha aseverado tajante la consejera delegada de Bankinter, remarcando que lo que hay que hacer es derogarlo.

Dancausa ha añadido, en relación con los comicios de este fin de semana en España, que "a todos, sin excepción, nos interesa que quien resulte ganador en las elecciones acierte en políticas económicas y sociales". En este sentido, ha afirmado que no hay mejor política social que aquella que apoya las iniciativas empresariales para la creación y el mantenimiento del empleo. "Deseamos de corazón que el Gobierno que salga acierte para que los ciudadanos se encuentren con un entorno seguro para impulsar nuevos proyectos que, a su vez, impulsen la economía española".

RESULTADOS "MUY SATISFACTORIOS"

La CEO de Bankinter ha dicho que los resultados del banco del semestre han sido "muy satisfactorios". La entidad ganó un 54% más en el periodo, hasta 418 millones. Dancausa se ha felicitado por lo rápido que se han recuperado del periodo Covid y por el logro que supone conseguir en un semestre lo que antes se alcanzaba en un año.

"Una parte de los resultados se debe a la subida de tipos, pero otra parte al crecimiento en los distintos negocios y mercados. No son unos resultados puntuales o no recurrentes. Todo lo contrario. Somos enormemente optimistas con el futuro de Bankinter", ha indicado.

Sobre el segundo semestre, se han mostrado muy favorables. "Espero que los resultados del segundo semestre sean igual de satisfactorios y espero que ese éxito que preveo contar en enero sea un botón de muestra del éxito de la economía española en general", ha dicho Dancausa.

Respecto al contexto económico para la segunda parte del año, asumen que hay "claroscuros". "El consumo sigue fuerte, pero las empresas están tardando más en tomar decisiones de inversión. El negocio hipotecario se ha ralentizado, aunque venimos de años muy fuertes, el turismo está yendo fenomenal... Estamos moderadamente optimistas sobre la economía en España, que está mejor de lo que habíamos previsto a comienzos de año. No vemos recesión", ha indicado la CEO de Bankinter.

Eso sí, ha añadido que existen debilidades estructurales en la economía española y que no podemos sobrevivir a ellas sin corregirlas. En este sentido, se ha referido a los niveles de deuda, el desempleo juvenil y la presión fiscal. "Este nivel de impuestos no puede seguir subiendo sin límites. Todo esto puede tener un efecto multiplicador negativo. Espero que esto no pase y se tomen las medidas correctas oportunas", ha avisado Dancausa.

NO PREVÉN UNA REMUNERACIÓN GENERAL DE LOS DEPÓSITOS

La consejera delegada del banco ha tenido que contestar a la pregunta recurrente de si prevén remunerar los depósitos, a lo que ha contestado que no lo están haciendo a día de hoy de forma generalizada (sólo con clientes puntuales muy vinculados al banco) y no tienen planeado hacerlo. Así, ha indicado que tienen una amplia gama de productos bien remunerados. "Con toda esta gama de productos, a día de hoy no nos vemos en la necesitad de remunerar los depósitos de forma generalizada", ha afirmado.

Relacionado con esto, Dancausa ha opinado sobre el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien dijo recientemente que solicitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice por qué los bancos no están remunerando los depósitos. "Son declaraciones que se hacen en campaña electoral. Saben muy bien que esto entra dentro del ámbito de las competencias de las empresas".

Sobre las ayudas a las hipotecas, ha señalado que sólo las han solicitado 150 personas, mientras que tampoco ven un gran movimiento en cambio de hipotecas de interés variable a fijo o en el trasvase de hipotecas de otras entidades a Bankinter.

AÚN NO LLEGA EL PICO EN MARGEN DE INTERESES

Respecto a la posibilidad de que el banco haya alcanzado un pico en el margen de intereses (creció un 60% en el primer semestre), el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha dicho que aún creen que no ha tocado techo y que el tercer trimestre seguirá siendo bueno en este sentido.

En cuanto a posibles recompras de acciones, han reiterado que no se han vuelto a plantear este asunto. Finalmente, a la pregunta relacionada con posibles movimientos corporativos, Dancausa ha sido tajante y ha afirmado que no se planean ninguna. "Estamos muy bien como estamos".