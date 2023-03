¿Qué sucederá con los accionistas de Credit Suisse que no estén de acuerdo con la venta forzada a UBS? ¿Conseguirá esta operación respaldada por el Gobierno suizo frenar una crisis bancaria global? Los analistas de Pantheon Macroeconomics comentan lo siguiente.

"Tenemos poca visión general de lo que sucederá con los acreedores principales y subordinados, pero suponemos que sus bonos permanecerán libres de cargas. Los depositantes, obviamente, estarán protegidos. Las demandas son inevitables, principalmente de grandes grupos de accionistas, pero desde nuestra posición no sorprende en absoluto que las autoridades suizas estén usando sus poderes para dictar los asuntos, dada la importancia sistémica de Credit Suisse".

Estos expertos destacan que "el comunicado de prensa del SNB destacó que la adquisición asegurará 'la estabilidad financiera y protegerá la economía suiza en esta situación excepcional'. No tenemos ninguna duda de que los reguladores y las autoridades de la UE serán igualmente severos si uno o más bancos europeos del mismo tamaño se meten en problemas".

"Para los mercados", añaden, "el anuncio marca el segundo fin de semana consecutivo en que las autoridades han tenido que inmovilizar a las instituciones financieras en dificultades. Esto es desconcertante e invocará recuerdos del caos financiero que se transformó en la crisis financiera mundial y la gran recesión".

Por otro lado, señalan que "las acciones bancarias seguirán siendo volátiles mientras los inversores sopesan la perspectiva de nuevas víctimas". Aunque "en resumen", asumen "que los mercados descontarán que las autoridades desactivan una granada de mano, en lugar de lanzar una".

Según su valoración, "las autoridades están actuando sobre la base del principio de precaución. No tenemos idea de los detalles de los problemas de Credit Suisse, pero no se trata de Lehman Brothers. Sin embargo, las autoridades, que recuerdan bien la crisis financiera, ya no están de humor para correr tales riesgos, especialmente con las grandes instituciones".