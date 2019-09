La banca española rechaza ir a la primera subasta TLTRO por su exceso de liquidez

El BCE reparte un 1% de lo entregado en la primera subasta del programa anterior

La mayoría de los grandes bancos españoles ha rechazado acudir a la primera subasta de liquidez del programa TLTRO III lanzado por el Banco Central Europeo (BCE), principalmente porque ya tienen liquidez suficiente. Tampoco es extraño teniendo en cuenta que el supervisor solamente ha adjudicado un 1% de lo que entregó en la primera ronda del anterior programa de operaciones de financiación a largo plazo, lanzado en 2016, es decir, unos 3.396 millones frente a los 400.000 millones de entonces. Los ha adjudicado a 28 entidades, un 94% menos que aquella vez.

BBVA, Bankia y Sabadell no han querido acudir a esta primera subasta. No porque las condiciones no les parezcan atractivas, sino porque “hay liquidez de sobra” y, por tanto, "la liquidez no es una urgencia en este momento", según informan fuentes financieras.

En cuanto a CaixaBank, otras fuentes apuntan que lo más probable es que tampoco haya acudido, si bien desde el banco no quisieron hacer comentarios.

Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de CaixaBank, ya ha criticado públicamente en alguna ocasión la “sobreabundancia de liquidez” que experimenta la banca impulsada por el BCE. Y, de hecho, esta entidad devolvió unos 14.100 millones de euros de este programa TLTRO al supervisor, como ya contó Bolsamanía.

Santander hizo lo propio con 41.000 millones, BBVA con 23.700 millones, Sabadell con 10.300 millones, Bankia con 7.000 millones y Bankinter con 6.500 millones, de acuerdo con los datos de Keefe, Bruyette & Woods Europe (KBW).

No obstante, las entidades que no han acudido a esta primera subasta podrían plantearse acudir a las siguientes que se realicen en el marco de este programa, como la de diciembre, que es la próxima, pues las condiciones de las TLTRO III “no son malas”, según valoran varias fuentes.

El BCE ha hecho públicos este jueves los datos de la primera subasta de la tercera edición del programa, de los que se deduce que ha adjudicado un total de 3.396 millones de euros con un tipo de interés del 0%. Han acudido 28 entidades bancarias, lo que supone muchas menos que hace tres años, cuando a la primera subasta acudieron 500. La cantidad adjudicada también ha sido considerablemente menor: 3.396 millones frente a 400.000 millones.