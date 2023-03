La multinacional española especializada en la inspección de vehículos Applus+ ha desarrollado la plataforma digital eReformas, cuyo objetivo es mejorar la experiencia del usuario de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España.

Según explica la compañía, eReformas es una solución digital "muy fácil de usar" que reduce desplazamientos, agiliza trámites y simplifica los procesos de aprobación de los vehículos, lo que supone una mejora sustancial de la experiencia de usuario. "Se trata de una herramienta única en España, y la empresa no tiene conocimiento de que esté disponible en ningún otro país del mundo", aseguran.

El programa se dirige a todo tipo de clientes, tanto particulares como profesionales, a los que permite hacer online la mayor parte de estos procesos, sin las limitaciones horarias de las estaciones de ITV. eReformas solicita a los clientes la documentación necesaria en función del servicio y de la comunidad autónoma en la que se solicita.

"Utilizando la inteligencia artificial, es capaz de analizar la información que ha recibido y evaluar su validez. Si detecta alguna anomalía, pide al cliente información actualizada o adicional, todo de forma remota. Así, automatiza muchas de las comprobaciones, lo cual libera a los técnicos humanos para realizar las tareas de mayor importancia, como la inspección del vehículo en sí, lo que incrementa la eficacia del servicio", explican desde Applus+.

Aunque nominalmente se agrupen bajo el término genérico de “reformas”, el sistema eReformas incluye cuatro grupos de servicios diferentes: cambios de servicio, por ejemplo, un vehículo que deja de ser de uso particular y pasa a ser de servicio público, de alquiler con o de autoescuela; obtención de duplicados de las Tarjetas ITV, a mayor velocidad y con una monitorización de la calidad más exhaustiva gracias a la IA; servicios previos a la matriculación, que se prestan a vehículos de importación que desean matricularse pero no disponen de Tarjeta ITV; y reformas, el más representativo, que engloba transformaciones de los vehículos

Aitor Retes, vicepresidente ejecutivo de Applus+ Automotive, afirma que con esta nueva herramienta "nuestros clientes ya no tienen que acudir a la estación para saber qué documentos deben presentar, ni tienen que volver después para entregarlos y abrir el expediente". "El proyecto ha arrancado en 2023 y estamos valorando extenderlo al resto de países donde hacemos inspección de vehículos", sentencia.