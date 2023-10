Amper ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está en negociaciones con Experience Knowledge Strategy (EKS) en relación con un posible proyecto en el ámbito de los sistemas de almacenamiento eléctrico.

La compañía sale así al paso de una información publicada hoy por 'El Confidencial' que señala que Amper está negociando con EKS para desarrollar varias plantas de almacenamiento de energía. Según el citado medio, si las conversaciones prosperan, se concretarían en un contrato a cuatro años por hasta 160 millones de euros, el mayor encargo en la historia de Amper.

Amper no da detalles sobre el posible acuerdo a la CNMV y precisa que, a fecha actual, no existe obligación alguna sobre la realización de dicho proyecto, ni se ha adoptado ninguna decisión corporativa al respecto. "No existe por tanto ninguna seguridad de si el proyecto se llevará a cabo o no", remarca el comunicado.