Almirall ha lanzado este miércoles su séptima convocatoria para establecer colaboraciones en investigación dermatológica a través de AlmirallShare, su plataforma de innovación abierta. El objetivo de esta edición es identificar nuevas oportunidades de colaboración basadas en activos en fase de desarrollo preclínico o clínico, que puedan convertirse en nuevos tratamientos para enfermedades de la piel, ha explicado la compañía en un comunicado.

Las propuestas deberán centrarse en activos preclínicos y clínicos de cualquier modalidad terapéutica, como pequeñas moléculas, productos biológicos o terapias avanzadas, con potencial para modular las vías inmunoinflamatorias en indicaciones dermatológicas como la dermatitis atópica, la hidradenitis supurativa, la alopecia areata o el vitíligo; o ser adecuados para tratar el cáncer de piel no melanocítico, como el carcinoma de células basales y escamosas y el linfoma cutáneo de células T, o enfermedades dermatológicas huérfanas como la epidermólisis bullosa, el pénfigo vulgar y el penfigoide ampolloso, entre otras. En el caso de los activos preclínicos, las evidencias de eficacia in vitro e in vivo "se valorarán muy positivamente", ha dicho la empresa.

La convocatoria de este año está dirigida a científicos afiliados a start-ups, compañías biotecnológicas, compañías farmacéuticas, universidades y centros de investigación de cualquier parte del mundo, y estos pueden presentar sus propuestas en sharedinnovation.almirall.com hasta el 31 de octubre de 2022. Un equipo de científicos expertos de Almirall evaluará las propuestas presentadas para seleccionar las que mejor se ajusten a los requisitos de la convocatoria y tengan potencial para establecer una colaboración a largo plazo con la compañía.