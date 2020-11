Aunque a algunos podría resultarles extraño, dado el batacazo tremendo que lleva en el año (es el peor valor del Ibex, con descensos del 65%), tiene lógica que IAG sea uno de los títulos más recomendados por los analistas actualmente, según recoge FactSet. El panorama se despeja y, con ese telón de fondo, las apuestas pasan por volver a los que más han sufrido por la pandemia. A día de hoy, el 73% de los expertos aconseja 'comprar' IAG y un 27%, 'mantener'. No aparecen recomendaciones de venta en FactSet, mientras que los expertos le dan un precio objetivo medio al holding de aerolíneas de 1,7 euros (en línea con el nivel de cotización actual).

La dos grandes acereras, Acerinox y ArcelorMittal, que en el año caen alrededor de un 13% respectivamente, son también favoritas de los analistas dentro del Ibex. Un 84% de ellos aconseja 'comprar' Acerinox y un 16%, 'mantener' (precio objetivo de 9,69 euros, lo que supone un potencial del 11%). Por su parte, un 80% recomienda 'comprar' ArcelorMittal (un 10%, 'mantener', y un 10%, 'vender'), con un precio objetivo medio de 15,5 euros (+12% desde los actuales niveles de cotización). Jefferies aconsejaba a finales de octubre 'comprar' Acerinox (precio objetivo de 10,50 euros), mientras que las dos acereras son las dos principales apuestas de JP Morgan en un sector en recuperación.

José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, cree que el aspecto técnico de Acerinox (que este miércoles subió con fuerza) ha mejorado tras cerrar el hueco bajista semanal de marzo, que es una resistencia que tienen casi todos los títulos y que no todos han cerrado. "Ya no tiene resistencias importantes hasta los máximos anuales de enero, en 10,20 euros", explica. ArcelorMittal, por su parte, está empezando a 'asomar la cabeza' por encima de la directriz bajista de los últimos años. "Está empezando a dar señales de fortaleza después de tres años de caídas. Tiene una resistencia muy fuerte, que dudo mucho que consiga superar, en la zona de los 17 euros", añade Rodríguez.

En cuanto al aspecto técnico de IAG, reconoce que es un título "muy difícil de analizar técnicamente" a día de hoy. "Lo único bueno que ha hecho en esta última subida es construir un primer máximo creciente. Pero, más allá de eso, no tiene figura de vuelta", subraya. Según José María Rodríguez, para que IAG vuelva a ser alcista tiene que pasar "mucho, mucho tiempo". "Aunque es cierto que por algún lado hay que empezar", reconoce.

ACS Y GRIFOLS, LOS OTROS FAVORITOS

ACS y Grifols completan este grupo de cinco títulos favoritos de los expertos, según los registros de FactSet. ACS es un 'histórico' entre los preferidos, y esto sigue siendo así. Un 86% de los expertos aconseja 'comprar' y un 14%, mantener. Le dan un precio objetivo medio de 32 euros, lo que implica un potencial de subida del 23% desde los precios actuales.

"(ACS) está empezando a asomar la cabeza por encima del lateral de los últimos seis meses. Tiene una resistencia muy fuerte en 25,40 euros y la está empezando a superar. Sin embargo, tiene otra resistencia más potente aún en la zona de 27. No me disgusta dentro del sector, aunque es verdad que es un título aburrido", explica el experto de Bolsamanía.

Grifols tiene el apoyo del 81% de los analistas, que recomiendan 'comprar', mientras que el 19% tiene un consejo de 'mantener'. Este miércoles JP Morgan aventuraba un cuarto trimestre más complicado por los problemas de aprovisionamiento de plasma, pero lo cierto es que el consenso apuesta por la farmacéutica y le otorga un precio objetivo de 32,55 euros, lo que implica un potencial del 28%.

"De estos cinco, a mí el que más me gusta es Grifols, porque es el único que de verdad es alcista en medio de plazo. La única condición es que no pierda nunca los mínimos de septiembre (21,27 euros). Mientras no pierda este nivel, aprovecharía las caídas para entrar", concluye Rodríguez.