Carmena dice ahora que no descarta intentar la investidura

La alcaldesa de Madrid en funciones se despedía del cargo el pasado domigno

Bolsamania | 29 may, 2019 12:06 - Actualizado: 12:33

Manuela Carmena se despidió de los madrileños el pasado domingo, tras conocerse los resultados de las elecciones municipales y que la izquierda no sumaba para mantener el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, algo ha cambiado en estos días, y ahora la alcaldesa en funciones, cabeza de lista de la candidatura de Más Madrid, dice que no descarta presentarse a una investidura.

En la que ha sido su primera aparición pública tras perder la alcaldía, en un homenaje al pintor y escultor Eduardo Arroyo, Carmena ha asegurado que no descarta intentar revalidar su cargo. En declaraciones recogidas por Antena 3, y al ser preguntada si se plantea intentar la investidura, ha respondido afirmativamente. "Claro, la candidatura de Más Madrid es la que tiene mayor número de votos. En caso de que no haya acuerdo, es la que decidiría la alcaldía".

La regidora en funciones se refiere a que en el Pleno que se celebrará en próximo 15 de junio, veinte días después de las elecciones como fija la ley, se producirá una sola votación y será elegido el candidato que logre la mayoría absoluta de votos. Si ninguno lo consigue, será directamente proclamado alcalde el concejal que encabece la lista con mayor número de votos en las elecciones y, en caso de empate, se resolverá por sorteo.

En Madrid no hubo empate, sino que Más Madrid es la que obtuvo el mayor apoyo de los ciudadanos. De ahí las declaraciones de Carmena este miércoles, que pese a lo ocurrido el domingo cree que aún tiene opciones de seguir siendo alcaldesa. "Más Madrid es la que ha ganado, ahora estamos en una situación en la que todavía no se han desarrollado los pactos", ha recordado, haciendo así alusión a que no queda mucho para que los partidos se pongan de acuerdo.

Carmena ha aprovechado también para agradecer a la "cantidad enorme de madrileños" que le han mandado "mensajes de cariño" y que le han dicho que se sienten "orgullosos de cómo está Madrid, del trabajo que he hecho". Son, ha señalado, "comentarios verdaderamente emocionantes" que pueden haber motivado el cambio de actitud de la regidora en funciones, que ahora parece haber decidido no tira la toalla y se plantea gobernar en solitario.