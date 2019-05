El TS devuelve a la Mesa del Congreso la decisión sobre los diputados presos

Gran cobertura la noche del domingo, 26 de mayo, con los primeros análisis tras los resultados

Bolsamania | 23 may, 2019 10:32 - Actualizado: 14:14

El Tribunal Supremo ha desoído el requerimiento de la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. De este modo, la decisión sobre si suspender o no a los diputados en prisión preventiva por el juicio del procés se convierte en una 'patata caliente' entre la Cámara baja y el Alto Tribunal.

Entiende el Supremo que es la Mesa quien tiene la competencia para decidir qué hacer con los parlamentarios que permanecen en prisión preventiva por el juicio del procés independentista que dirime desde hace meses el magistrado Manuel Marchena.

Los parlamentarios que permanecen presos pudieron acudir a la constitución de las Cortes el pasado martes gracias a un dispositivo policial que acompañó al Congreso a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Josep Turull, mientras que trasladó a Räul Romeva al Senado.

EL INFORME, "INVIABLE"

En una misiva remitida este miércoles, Batet pedía a la Sala del Supremo que juzga el procés un informe sobre la aplicación a los diputados del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que implicaría suspenderlo en sus funciones. En una primera respuesta del TS, que llega este mismo jueves, el Alto Tribunal insiste simplemente en que la decisión ha de tomarla la Mesa.

El Supremo, por su parte, se remite a un auto con fecha del pasado 14 de mayo y recuerda que la causa penal "seguirá su curso" y que es su misión "salvaguardar los fines" del procedimiento. Sobre el informe solicitado por Batet, la Sala ha señalado que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración" del mismo.

REACCIONES POLÍTICAS

Entre los primeros espadas en reaccionar están Albert Rivera e Inés Arrimadas, diputados de Ciudadanos, que han utilizado Twitter para hacer su primera consideración sobre el comunicado del Tribunal Supremo.

Rivera ha sido contundente. "Se acabó, señor Sánchez y señora Batet. A obedecer al Supremo". También ha tenido palabras sobre las competencias de la Mesa del Congreso: "Tiene que votar hoy la suspensión de los diputados presos por dar un golpe a la democracia. Ni un minuto más pagándoles un sueldo público y permitiendo que ocupen un escaño".

En términos similares se ha expresado Arrimadas: "Señora Batet, déjese de excusas baratas y suspenda a los golpistas. Cada día que cobran como diputados es una humillación a España. La presidenta del Congreso no puede ser la abogada defensora de Junqueras; debe hacer cumplir la ley y defender la honorabilidad de la cámara".

Batet, en una entrevista publicada este miércoles, se congratuló de que el PP no secundara al grupo parlamentario de Ciudadanos, que en la sesión constitutiva de las Cortes, el martes pasado, pidió a la Mesa del Congreso que interrumpiera el acatamiento de los independentistas catalanes.

La presidenta de la Cámara baja mostró su sorpresa con la actitud de diputados que "ya han estado en situaciones similares", ante las quejas por el acatamiento de los diputados separatistas. "Los nuevos pueden no saber cómo funciona, pero los que ya estaban, un poco de mayor sentido institucional podían haber tenido", dijo en referencia a las protestas de Ciudadanos.

LA VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO QUIERE VOLVER A PREGUNTAR

La vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, ha señalado que debe estudiar la respuesta del Tribunal Supremo, quien señala que debe decidir el Parlamento sobre suspender o no a los diputados presos del 'procés', y ha avanzado que no descarta volver a preguntar al tribunal sobre "algún extremo".

En declaraciones a los medios, Elizo ha puntualizado que si la respuesta del Supremo "no responde adecuadamente a algunas cuestiones", no descartaría volver a preguntar porque la suspensión de cargos públicos "es una decisión tan importante que no se puede tomar a la ligera".

Además, Elizo no descarta tampoco que la Mesa del Congreso finalmente no sea competente para esa decisión que el TS le ha mandatado. Añade que ahora toca estudiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Reglamento de la Cámara y por lo tanto, descarta "cualquier decisión urgente" al respecto desde el órgano de gobierno del Parlamento.

Por otro lado, ha explicado que por su parte en el seno de la Mesa no habrá impedimento para prorrogar el plazo para formar los grupos parlamentarios. "Estaremos a favor, no queremos apretar", ha puntualizado.