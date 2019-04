Junqueras asegura que "si el PSOE puede, pactará con Ciudadanos"

"Sería una lástima que ganaran aquellos que apoyaron el 155"

Oriol Junqueras, candidato de ERC en las próximas elecciones, está convencido de que "si el PSOE puede, pactará con Ciudadanos" para que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa. En una entrevista desde la cárcel de Soto del Real, concedida a la Agencia de Catalana Noticias (ACN), ha lamentado esta posibilidad, ya que "si hay un Gobierno PSOE-Ciudadanos, es evidente que nosotros estaremos en la oposición".

El candidato ha remarcado que "sería una lástima que ganaran aquellos que apoyaron el 155", recordando que el PSOE formó parte del grupo de partidos que impulsaron esa medida. Además, ve difícil apoyar a los socialistas porque Sánchez siempre se ha negado a hablar de referéndum ni de independencia en Cataluña.

Por ello, ha pedido el voto para conseguir una mayoría amplia que les permita negociar un referéndum. "Si ERC obtuviese un resultado fantástico en estas elecciones, estaríamos mucho más cerca de nuestro objetivo", ha apuntado. Junqueras también ha destacado que "hay un espacio fantástico de conversación".

Prometer diálogo es una estrategia clara de ERC en estas elecciones, como se vio con Gabriel Rufián en el debate de TVE celebrado el pasado martes. Y en ello ha insistido Junqueras al remarcar que la mejora manera para llegar a un referéndum es el diálogo, porque "permite construir las mayorías democráticas".

'CORDÓN SANITARIO A VOX'

El candidato de ERC ha pedido que exponga a Vox a un 'cordón sanitario'. "Ningún demócrata europeo facilitaría un gobierno de extrema derecha si tiene otra opción", ha remarcado. Hasta en dos ocasiones en la misma respuesta ha insistido en la necesidad de frenar a Vox si estos llegan al Congreso.

Respecto a la llamada policía patriótica, liderada por el excomisario Villajero durante el Gobierno del PP, ha lamentado que "se usen mecanismos en contra de Podemos", aunque ha querido recalcar que también actuaron en su contra. "Y aún así, nosotros persistimos", ha destacado.

La situación de Junqueras en la cárcel es anómala, porque nunca antes un preso había sido elegido diputado en España. El líder independentista tiene muchas papeletas y ha señalado que su voluntad "sería la de coger el acta de diputado en el Congreso" para "actuar y ser diputado".

"Que nosotros en prisión es una anomalía, no solo porque estemos en campaña electoral, sino porque lo que yo he hecho no está recogido en el Código Penal y entonces es imposible que sea perseguido penalmente", ha criticado.