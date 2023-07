La dirección de correo electrónico que utilizan para esta estafa podría pasar por la de cualquier cuenta oficial, lo que da mayor credibilidad y, por tanto, más posibilidades de engañar al ciudadano. No obstante, desde la Administración han recordado que estas notificaciones se realizan mediante correo certificado y nunca por correo electrónico.

‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E