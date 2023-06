Con la convocatoria anticipada de elecciones generales en pleno verano, momento que muchos españoles esperan cada año para irse de vacaciones, la mayoría se encuentra atento a cualquier notificación de Correos para saber si es uno de los afortunados que deben estar en una mesa electoral el próximo 23 de julio, pero ¿cuál es la fecha en la que se conocerán los miembros de mesa?

La ley marca de forma clara que el sorteo para establecer los miembros deberá realizarse entre los días "vigesimoquinto y vigesimonoveno posteriores a la convocatoria", lo que en este caso supone que se hará entre el 24 y el 28 de junio. El sorteo público deberán realizarlo los ayuntamientos y entrarán en él las personas "incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente".

No obstante, hay excepciones, ya que no entrarán en el sorteo personas que no sepan leer ni escribir o que sean mayores de 70 años. Asimismo, el presidente de mesa deberá tener el título de Bachiller.

Una vez realizado el sorteo, los elegidos deberán ser notificados en un plazo de tres días, y recibirán un manual sobre cómo desempeñar las funciones del puesto. En el momento en el que se reciba esta información, comienza un plazo de siete días para presentar alegaciones, que la Junta Electoral resolverá, sin posibilidad de recurso, en cinco días desde la fecha de realización de las mismas.

En este sentido, muchos se preguntan cómo actuar en caso de que suceda algo que te impida acudir a tu puesto más allá de los siete días marcados para presentar alegaciones. El BOE registra los pasos a seguir en estos casos, que pasan por la comunicación a la Junta de Zona "al menos 72 horas antes del acto aportando las justificaciones pertinentes" o, en caso de que el problema sobrevenga más allá de este plazo "el aviso a la Junta habrá de realizarse de manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la mesa".

Por otra parte, lo que muchos desconocen es que por desempeñar cualquiera de los puestos de una Mesa Electoral se te abonarán 70 euros para cubrir dietas. Además, en caso de que ese día tuvieses que trabajar, la ley marca que tienes derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación.