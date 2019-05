Jean-Claude Juncker ve como candidato a Jens Weidmann para el BCE

Bolsamania | 03 may, 2019 19:58

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, comentaba en una entrevista al periódico Handelsblatt publicada este jueves, que el presidente del Bundesbank (banco central alemán), Jens Weidmann, sería un candidato adecuado para convertirse en el próximo presidente del Banco Central Europeo después de que el mandato de Mario Draghi expire en noviembre, tras haber sido presidente desde el 1 de noviembre de 2011.

En este sentido, Juncker no comparte la opinión de que un alemán no puede convertirse en presidente del BCE y destaca que Weidmann es una persona experimentada. Mario Draghi dejará el cargo en seis meses y hay varios candidatos compitiendo para reemplazarle, pero la elección del presidente aún no está determinada.

El número uno del banco central alemán, ampliaba recientemente su cargo al frente del Bundesbank por otros ocho años, una circunstancia que lo convierte en el principal candidato para el puesto europeo. Sin embargo, no hay nada claro y debe hacer frente a otros candidatos como el nórdico, Olli Rehn que es actual gobernador del Banco de Finlandia, el gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, o el del banco central finlandés, Olli Rehn.