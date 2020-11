Los positivos resultados preliminares de la vacuna de Pfizer y BioNtech han insuflado un ostensible optimismo en los mercados que algunos se preguntan si se hará extensivo a los estímulos de los Gobiernos de la Unión Europea (UE) y del Banco Central Europeo (BCE). El consenso de los analistas consultados por Bolsamanía es que, en el corto plazo, las buenas noticias de su 90% de efectividad no impactarán en las ayudas ni hará virar el rumbo del organismo liderado por Christine Lagarde.

"Todavía queda un largo camino hasta poder ser comercializada y lo más importante, distribuida en un plan logístico sin precedentes a nivel mundial con protocolos de actuación que brillan por su ausencia", indica el operador y colaborador de Bolsamanía, Alberto Aneiros Chan. Y esto significa que "no hay tiempo para que se materialice en hechos o suponga una mejora tangible" antes de la última reunión del BCE de este año, el 10 de diciembre, avisan desde Morgan Stanley.

El organismo monetario "reaccionará a la autorización gubernamental para la distribución de la inmunización, no se avanzará a ella", argumentan los analistas de la entidad. Si bien reconocen que el remedio implica "riesgos al alza en las perspectivas de la eurozona", no va a cambiar los planes del banco central de disparar su bazuca el próximo mes, ya que "no hay ni tan solo un calendario de distribución".

"Nada justifica el aplazamiento o reducción de los estímulos y, además, el BCE ya contempla que haya un remedio para el coronavirus en 2021", elaboran desde Morgan Stanley. Así que, ni siquiera cuando se concrete el calendario de vacunación van a cambiar radicalmente las perspectivas del banco central.

LAS AYUDAS, MÁS QUE JUSTIFICADAS

No sólo el BCE, "los gobiernos que aún no han ampliado sus programas de desempleo parcial o de apoyo crediticio hasta el año 2021 deberían seguir el ejemplo de Alemania rápidamente", señalan los expertos de Oxford Economics. Para estos economistas es vital ahora mismo "proteger a las empresas y limitar impacto de los cierres en los planes de inversión y contratación", más cuando la disponibilidad de una vacuna "disminuye la posibilidad de cambios a largo plazo en el comportamiento de los compradores". "Francia y España son los países donde es urgente actuar en el frente político", aducen.

Con este panorama, las firmas de análisis hacen hincapié en la débil inflación como una lacra que la eurozona arrastrará hasta bien entrado el año próximo, "con riesgos aún más a la baja por la segunda ola de la pandemia", apuntan desde Morgan Stanley Y sólo se puede combatir con "un aumento en el volumen de compras mensuales de activos (programa APP) del BCE", receta por su parte Oxford Economics.

"Y el PEPP también debería ampliarse y extenderse para contrarrestar un posible endurecimiento de las condiciones de financiación debido a los riesgos de que se materialicen los descensos o a que las presiones reflacionistas impulsen los rendimientos reales", redondean los economistas de la universidad británica.