Duro golpe del Banco Central Europeo (BCE) para todos aquellos que tengan una hipoteca variable. Y es que la subida histórica de los tipos de interés acometida por el organismo este jueves, de 75 puntos básicos, encarecerá estos préstamos entre 1.400 y 3.400 euros anuales.

Así lo revela Fotocasa, que ha realizado una serie de cálculos tras la decisión del banco que preside Christine Lagarde. "El Banco Central Europeo se ha visto obligado a elegir entre estanflación o recesión después de que la inflación haya batido un nuevo récord en Europa alcanzando el 9,1% en agosto, y haya superado los dos dígitos en España (10,4%)", comenta el portal inmobiliario.

De esta forma, tras la primera subida de tipos de 50 puntos básicos, ahora llega una segunda de 75 puntos que "tendrá un impacto directo en el consumo y muy particularmente en los préstamos hipotecarios", destaca Fotocasa. Como dice, "a partir de ahora, los ciudadanos con hipotecas variables tendrán que afrontar un gasto de entre 124 y 288 euros más al mes, lo que supone de 1.400 - 3.400 euros más al año". Un incremento del 28% interanual, según la estimación del análisis 'Impacto de la subida de tipos en el mercado de la vivienda' realizado por este portal.

Según explica, el impacto "más inmediato" será para los créditos hipotecarios a tipo variable, ya que "la mayoría de ellos están referenciados al Euríbor y este índice lleva en positivo desde el mes de abril, acercándose cada vez más al 1,5% mensual". Tras esta subida de septiembre, los ciudadanos a quienes les toque revisión en el mes de octubre o en adelante verán que su cuota se ha incrementado con respecto al año pasado, y también con respecto a hace 6 años, y es que el Euríbor estaba en negativo desde febrero de 2006.

En Fotocasa, además, estiman que la progresiva subida de tipos -el BCE ya ha prometido que habrá más- "condicionará la evolución del Euríbor, haciendo que crezca más rápido de lo que se esperaba, por lo que las previsiones apuntan a que quizás a cierre de este año alcance el 2% y ya en 2023 comience a rozar el 3%".

EL TIPO FIJO, TAMBIÉN AFECTADO

Aunque los que tengan una hipoteca a tipo variable no serán los únicos 'damnificados'. Esta subida del precio también afecta a las hipotecas a tipo fijo. "No a las ya concedidas, que estas no se alterarán, sino a las que están en proceso de negociación en estos momentos y a las futuras", apunta María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa.

"El interés por comprar vivienda está en niveles máximos de demanda, por lo que los ciudadanos se encuentran en pleno contacto con las entidades financieras para solicitar financiación que le permita adquirir una vivienda. De hecho, el ejercicio anterior de 2021 cerró con un récord de concesión de hipotecas -más de 400.000- y las firmas del mes de junio suponen el mejor mes desde hace 12 años", comenta.

En cualquier caso, Fotocasa estima que "esta nueva política monetaria supondrá un cambio de ciclo para la financiación hipotecaria". Y es que "con el Euríbor en negativo desde hacía seis años, las entidades financieras se habían adaptado a la situación abaratando las hipotecas fijas para estimular las ventas, ocasionando grandes bajadas de precio cercanas al 1% de interés en 2021, lo que fomentó la firma de hipotecas a tipo fijo hasta el punto de asistir a uno de los porcentajes más altos de la serie histórica: el 75,3% de las hipotecas sobre vivienda se constituyeron a tipo fijo en abril de este año".

Sin embargo, desde ese mismo mes esta cifra ha ido descendiendo paulatinamente debido al cambio en las condiciones bancarias, y en tan solo dos meses ya ha caído casi 5 puntos porcentuales hasta el 70,5%. "Este cambio tendencial en la subida de tipos podrá lastrar el ahorro de las familias y suponer un mayor freno en el consumo de los hogares españoles. El encarecimiento del crédito hipotecario supondrá un gasto adicional que los ciudadanos tendrán que dejar de destinar a otros aspectos", remarca el portal inmobiliario.

En definitiva, dice, la subida de tipos "dificultará aún más el acceso a la vivienda en compra. La consecuencia más temprana será la moderación en las operaciones de compraventa y la reducción de la firma de hipotecas al contender la demanda". Y es que según los pronósticos, todavía hay otra subida más prevista para diciembre de 2022.

SOLVENCIA

Y otro portal inmobiliario, idealista, también ha analizado la subida del BCE y su impacto en el mercado de la vivienda. "Es indudable que esa subida impactará en quienes tengan contratada una hipoteca a tipo variable, aunque la subida de tipos no está teniendo un impacto, por ahora, en el volumen de nuevas solicitudes de hipotecas".

Además, destaca que "los cálculos de riesgos que realizan las entidades financieras a la hora de analizar un préstamo variable se realizan analizando la capacidad de pago con unos tipos al 3%, por lo que aquellas familias que eran solventes antes de la subida de tipos lo seguirán siendo tras ella".