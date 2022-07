S&P Global Ratings ha presentado este martes un informe en el que asegura que la recesión en la zona euro no es tan probable como algunos creen. "La desaceleración de la Eurozona es segura, pero la recesión es menos segura", afirman sus expertos, que dicen que 'solo' hay entre un 30% y un 43% de posibilidades de que la región del euro entre en recesión en los próximos 12 meses.

"No hay duda: Europa está experimentando una fuerte desaceleración económica. Los elevados precios de las materias primas, los persistentes cuellos de botella del lado de la oferta y una reacción desordenada del mercado a las subidas de tipos más rápidas anunciadas por los bancos centrales han debilitado la recuperación de lo peor de la pandemia", afirma el economista jefe de la región EMEA, Sylvain Broyer, en el informe 'A Eurozone Slowdown Is For Sure; Recession Is Less Certain'.

Por eso ahora la pregunta que muchos se hacen es si forzarán estos múltiples choques a Europa a entrar en recesión. Los economistas de S&P no lo tienen tan claro. Para su análisis han adoptado una definición de recesión más amplia que la métrica comúnmente utilizada de dos trimestres consecutivos de descenso del PIB.

Ellos han tenido en cuenta la medida más amplia de la Red de Ciclos Económicos de la Zona Euro, según la cual una recesión implica -desde el punto máximo hasta el mínimo- un "descenso significativo de la actividad en toda la economía (en este caso, no en unos pocos países de la zona euro, sino en la mayoría) que dura más de unos pocos meses". De esta forma, la medición "requiere no solo un descenso del PIB global, sino también una caída de sus principales componentes, de los ingresos sectoriales y del empleo" para hablar de recesión.

Los expertos de S&P han evaluado también qué tipo de señal dan las distintas curvas de rendimiento sobre una posible recesión en la región del euro. Y es que una curva de rendimiento invertida -cuando el nivel de los tipos de interés a corto plazo supera al de los tipos de interés a largo plazo- indica normalmente una recesión en ciernes durante los próximos 12 meses.

"En lugar de centrarnos en uno u otro modelo, observamos el rango combinado de sus estimaciones. Llevan a una probabilidad media del 35% de una recesión en 12 meses en la Eurozona, con una banda de confianza del 90% que oscila entre el 30% y el 43%", ha destacado Broyer.