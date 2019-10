¿Sí al acuerdo o elecciones? El futuro del Brexit está, otra vez, en manos de la UE

El mercado espera elecciones si la prórroga se extiende hasta finales de enero

El Brexit vuelve a estar en manos de la Unión Europea. Los Veintisiete discuten ya sobre la prórroga que ha solicitado el primer ministro británico, Boris Johnson, tras ser incapaz de aprobar por la vía de urgencia el Acuerdo de Retirada sellado con Bruselas hace una semana, ya que esa era la única forma que le quedaba a Reino Unido para hacer efectiva su salida del bloque comunitario el próximo 31 de octubre. La UE debe decidir ahora qué tipo de extensión concede, y de ello dependerá el futuro del Brexit.

Y es que, como dicen los analistas, dependiendo de la opción por la que se decante Bruselas (una extensión corta, de entre dos y cuatro semanas, o una larga, hasta el 31 de enero) Johnson cogerá uno u otro camino. Este martes, tras fracasar en su intento de aprobar el proyecto de ley del Brexit de forma urgente -recordar que logró el respaldo de la Cámara de los Comunes al borrador de la ley, pero no al calendario para su tramitación urgente-, el 'premier' decidió congelar la tramitación del proyecto, a la espera de la decisión de la UE sobre la prórroga.

Si el nuevo periodo de gracia es corto, de hasta cuatro semanas, lo más probable es que el primer ministro británico siga adelante con la tramitación de la ley para sacar al país de la Unión Europea lo antes posible. Pero si la extensión es de tres meses, el escenario podría cambiar radicalmente, ya que en este escenario la apuesta de los analistas es que habrá nuevas elecciones antes de Navidad.

"Una vez más, el limbo del Brexit ha puesto a la UE en una posición que no le gusta", dicen los expertos de Berenberg, que señalan que la decisión de Bruselas de conceder una prórroga corta o larga "podría ser un factor clave en la configuración de los acontecimientos políticos en Reino Unido". Según su punto de vista, una breve prórroga de dos a cuatro semanas simplemente daría a Reino Unido tiempo para ratificar el acuerdo actual, mientras que una larga prórroga de tres a seis meses "podría allanar el camino para la celebración de nuevas elecciones y/o un nuevo referéndum".

Una visión que comparten los analistas de Oanda, que defienden que ahora el Gobierno de Boris Johnson está "a merced de la Unión Europea" y que si el bloque comunitario opta por conceder una extensión de tres meses, entonces "probablemente nos dirijamos a las elecciones". "Seguimos pensando que unas elecciones antes de Navidad y antes de la salida de la UE es el resultado más probable, lo que trae consigo aún más incertidumbre que pesará sobre la libra", señalan por su parte desde otra firma de análisis, Pantheon Macroeconomics.

DIVISIÓN EN LA UE

El problema es que en el bloque comunitario no hay una visión unitaria sobre la solución que dar al problema. Cada vez son más los que, exasperados por los giros de la saga del Brexit, y deseosos de acabar con ella, quieren obligar a Reino Unido a tomar una decisión de una vez, por lo que se decantan por una breve prórroga que evite ahondar aún más en el daño económico que está causando la incertidumbre. Francia es la mayor defensora de esta postura, y ya se rumorea que el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, se posicionará del lado galo. Sin embargo hay otros, entre ellos Alemania o el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que son partidarios de que la prórroga se extienda hasta el 31 de enero.

"Lo más fácil para la UE sería conceder la prórroga hasta el 31 de enero", afirman los expertos de Berenberg, que ven posible, no obstante, que los Veintisiete, que deben tomar la decisión por unanimidad, decidan hacer como en marzo y conceder una breve prórroga para dar a Reino Unido tiempo de ratificar el acuerdo, de forma que si al final no se consigue, el Brexit se prorrogaría automáticamente de nuevo, posiblemente por seis meses o al menos hasta el 31 de enero de 2020. En cualquier caso, señalan desde esta casa alemana, "cualquier prórroga podría flexibilizarse permitiendo que el Reino Unido abandone la UE antes, siempre y cuando haya tomado una decisión definitiva".

Otros expertos, en este caso de Danske Bank, señalan que, bajo su punto de vista, el mayor problema ahora mismo es que los líderes de la UE "no están de acuerdo en cuánto tiempo fijar la prórroga". Y recuerdan que sea lo que sea lo que decida Bruselas "Johnson no está autorizado a rechazar la oferta que la UE pueda presentarle". Es decir, que tendrá que aceptarla, tanto si le permite optar por la vía que quiere seguir, la de las elecciones (todos los sondeos le dan la victoria, que a priori le permitiría contar con suficiente poder en Westminster para sacar adelante su plan para el Brexit), o no. En cualquier caso, el equipo de análisis del banco danés dice que lo único claro en todo esto es que "la política británica es impredecible".