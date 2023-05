Los últimos datos del Producto Interior Bruto (PIB) muestran que la economía de Alemania no solo se detuvo en el primer trimestre del año, sino que se contrajo, lo que confirma que el país ha entrado en una recesión técnica. ¿Le costará salir de ahí? Hay factores que pesarán durante los próximos años, no obstante, los analistas creen que la economía alemana probablemente vuelva a flotar. Eso sí, no esperan que tome mucho impulso.