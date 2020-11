La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a bajar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de las mascarillas del 21% al 4%.

Así lo ha explicado durante el Pleno en el que se debaten los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha explicado la ministra portavoz, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado esta decisión después de recibir la confirmación por parte de la Comisión Europea de que España no recibirá una sanción.

"Tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada en días previos, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria", ha remarcado Montero. Y es que para el Gobierno eso era lo más importante.

Según ha afirmado la ministra, el Ejecutivo "no va a poner a este país en riesgo por incumplimiento de una norma", y esa es la razón por la que no se ha tomado hasta ahora la decisión. "Saben que el IVA de las mascarillas de uso particular está regulado en una normativa que prohíbe aplicar tipos reducidos a este producto". "Por eso, para descartar el riesgo de que los españoles tuviésemos que pagar una multa millonaria, hemos esperado a tener garantías por escrito", ha insistido.

Montero, que ha afeado la actitud de la bancada del PP, diciendo que parece que para ellos es una "mala noticia", ha confirmado que será el próximo martes cuando el Gobierno aprobará en la reunión del Consejo de Ministros el decreto ley que regulará el precio de las mascarillas desechables.

"Este es un Gobierno sensible, atento a los problemas de la gente, que escucha, pero también responsable", ha incidido Montero, que ha asegurado que vigilarán que "la rebaja del IVA se traduce en una rebaja del precio para el consumidor final, y no en un mayor margen para el empresario".

También ha aprovechado para anunciar que el Ejecutivo va a "bajar de nuevo el precio máximo de venta de las mascarillas quirúrgicas", que actualmente está fijado en 0,96 euros.

1.568 MILLONES MENOS RECAUDADOS

La noticia ha supuesto un auténtico cambio respecto a la línea mantenida hasta ahora por el Gobierno. Este martes la propia Montero aseguraba que no se bajaría el IVA porque Bruselas no había dado su visto bueno, pero se abrió a reducir su precio. La negativa del Ejecutivo a bajar el impuesto que grava este producto se debía, por un lado, a la normativa comunitaria, que impedía hacerlo. Pero también a las grandes pérdidas que esa medida supondría para el erario público, de unos 1.568 millones de euros.

Sin embargo, el clamor popular al respecto era cada vez más grande, y tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea, el gabinete de Sánchez ha decidido rebajar el IVA de las mascarillas de venta al público.